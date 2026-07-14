La CUP rebutja l'ordenança de civisme de la Seu d'Urgell perquè considera que criminalitza la pobresa

La CUP de la Seu d'Urgell ha votat en contra de la nova Ordenança municipal de civisme i convivència, aprovada aquest dilluns pel Ple municipal, en considerar que alguns dels seus articles posen el focus sobre els col·lectius més vulnerables i aborden situacions de pobresa des d'una perspectiva sancionadora.
Segons ha explicat la formació en un comunicat, el seu rebuig se centra especialment en les modificacions incorporades al text després del treball conjunt dels grups municipals i que, assegura, es van introduir sense consens.
Entre els punts més qüestionats hi ha l'article 11, que regula i sanciona determinades formes de mendicitat com a infraccions greus, i l'article 20, que prohibeix dormir a l'espai públic i altres usos qualificats d'«impropis». La CUP considera que aquestes disposicions són contradictòries perquè, tot i afirmar que no volen penalitzar les situacions derivades de la pobresa o el sensellarisme, acaben regulant-les dins d'una ordenança de civisme.
La formació sosté que incloure la mendicitat en l'àmbit de l'incivisme contribueix a estigmatitzar les persones més vulnerables i critica que aquest enfocament assumeix un marc que identifica els problemes socials amb qüestions d'ordre públic. En aquest sentit, considera que aquesta mirada afavoreix la criminalització de les persones que pateixen situacions d'exclusió.
Els anticapitalistes defensen que la resposta a aquestes problemàtiques no ha de passar per l'aplicació de sancions o per l'expulsió de les persones de l'espai públic, sinó pel reforç dels serveis socials, els recursos d'emergència, l'acompanyament social i les polítiques públiques d'habitatge.
Per aquest motiu, la CUP va votar en contra d'una ordenança que, al seu parer, desplaça el debat sobre la pobresa cap a l'àmbit del control i la sanció en lloc d'afrontar-ne les causes estructurals.