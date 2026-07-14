Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Drets i Llibertats

La CUP rebutja l'ordenança de civisme de la Seu d'Urgell perquè considera que criminalitza la pobresa

Lluita institucional
La CUP rebutja l'ordenança de civisme de la Seu d'Urgell perquè considera que criminalitza la pobresa

La formació denuncia que alguns articles assenyalen les persones en situació de sensellarisme i assumeixen un enfocament sancionador davant problemàtiques socials

14/07/2026 Drets i Llibertats

La CUP de la Seu d'Urgell ha votat en contra de la nova Ordenança municipal de civisme i convivència, aprovada aquest dilluns pel Ple municipal, en considerar que alguns dels seus articles posen el focus sobre els col·lectius més vulnerables i aborden situacions de pobresa des d'una perspectiva sancionadora.

Segons ha explicat la formació en un comunicat, el seu rebuig se centra especialment en les modificacions incorporades al text després del treball conjunt dels grups municipals i que, assegura, es van introduir sense consens.

Entre els punts més qüestionats hi ha l'article 11, que regula i sanciona determinades formes de mendicitat com a infraccions greus, i l'article 20, que prohibeix dormir a l'espai públic i altres usos qualificats d'«impropis». La CUP considera que aquestes disposicions són contradictòries perquè, tot i afirmar que no volen penalitzar les situacions derivades de la pobresa o el sensellarisme, acaben regulant-les dins d'una ordenança de civisme.

La formació sosté que incloure la mendicitat en l'àmbit de l'incivisme contribueix a estigmatitzar les persones més vulnerables i critica que aquest enfocament assumeix un marc que identifica els problemes socials amb qüestions d'ordre públic. En aquest sentit, considera que aquesta mirada afavoreix la criminalització de les persones que pateixen situacions d'exclusió.

Els anticapitalistes defensen que la resposta a aquestes problemàtiques no ha de passar per l'aplicació de sancions o per l'expulsió de les persones de l'espai públic, sinó pel reforç dels serveis socials, els recursos d'emergència, l'acompanyament social i les polítiques públiques d'habitatge.

Per aquest motiu, la CUP va votar en contra d'una ordenança que, al seu parer, desplaça el debat sobre la pobresa cap a l'àmbit del control i la sanció en lloc d'afrontar-ne les causes estructurals.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Accions de protesta contra CaixaBank (patrons de la Fundación Princesa de Girona) i la mateixa seu de la FPdGi una setmana abans dels actes Borbònics a Catalunya
  2. La Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines convoca una doble mobilització contra la visita reial a Sant Martí dEmpúries
  3. La Fundació Reeixida reivindica els 43 independentistes morts i ferits durant la resistència al cop d'estat del 18 de juliol de 1936
  4. Xavier Barberà: «Els independentistes també lluitem pel nostre alliberament de classe»
  5. Incendis: quaranta anys repetint el mateix diagnòstic
  6. "Canigó" va publicar fa cinquanta anys el primer gran relat de Carles Garcia Solé sobre la fugida de Segòvia
  7. La CUP denuncia un possible apartament turístic irregular vinculat a l'alcaldessa de Cadaqués
  8. Convocada una Assemblea Popular Municipalista per debatre el futur de Barcelona
  9. Homenatge als "Patriotes" que fa seixanta anys van segrestar la Mare de Déu de Núria per desafiar el franquisme
  10. La Marxa de la Llibertat: "Cinquanta anys del primer gran acte de desobediència civil dels Països Catalans"
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid