La CGT denuncia presumptes irregularitats en el servei d'ambulàncies d'Egara a Lleida i Tarragona

El comunicat s'ha remès als diferents organismes i administracions que intervenen en el concurs de licitació del servei amb l'objectiu de posar-los en coneixement de les incidències detectades perquè, en l'àmbit de les seves competències, adoptin les mesures de comprovació i control que considerin oportunes.
Paral·lelament, el Comitè d'Empresa d'Egara Lleida, a instàncies dels representants dels treballadors de les seccions sindicals de la CGT, CCOO i UGT, ha presentat una denúncia davant la Inspecció de Treball de Lleida per un presumpte incompliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. La denúncia se centra, entre altres qüestions, en la negativa de l'empresa a reconèixer les funcions del Comitè de Seguretat i Salut, fet que els representants dels treballadors consideren una vulneració dels seus drets de participació.
Entre les incidències exposades, el sindicat destaca que la nova base operativa continua en obres mentre s'hi desenvolupa l'activitat ordinària, una situació que, segons denuncia, comporta riscos per a la plantilla. També assegura que existeixen dubtes sobre la llicència d'activitat de les instal·lacions i denuncia que els treballadors es veuen obligats a rentar la roba de treball als seus domicilis.
El comunicat també recull mancances en les condicions de les bases, com l'absència d'aigua calenta sanitària i deficiències en la climatització, així com problemes en la flota de vehicles. En aquest sentit, el sindicat afirma que hi ha ambulàncies sense l'equipament necessari, vehicles sense climatització i desenes d'unitats estacionades a l'exterior de la base central de Reus.
Segons la CGT, la base, situada al carrer de la Grassa, 2, al polígon Nirsa de Reus, no té capacitat per allotjar tota la flota adjudicada, de manera que una part dels vehicles resten estacionats a la intempèrie i a la via pública. El sindicat alerta que la proximitat temporal dels avisos amb els centres sanitaris fa impossible reduir la temperatura de les cabines abans d'iniciar el servei, especialment durant els episodis d'onada de calor. També qüestiona l'impacte que aquestes temperatures poden tenir sobre determinats productes i materials sanitaris transportats a les ambulàncies.
Una altra de les denúncies fa referència a la formació del personal de nova incorporació. La CGT assegura que alguns professionals encara no han rebut els cursos obligatoris establerts pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ni la formació exigida per la normativa de prevenció de riscos laborals.
A més, el sindicat afirma tenir constància de contractacions que no complirien els requisits d'experiència professional establerts en les bases del concurs, tant en unitats de Transport Sanitari Urgent (TSU) com de Transport Sanitari No Urgent (TSNU). Com a exemple, exposa el cas d'una unitat de la Pineda que va quedar temporalment inoperativa perquè els seus ocupants desconeixien que calia desconnectar l'ambulància de la presa elèctrica abans d'engegar el motor. Per a la CGT, aquest episodi evidencia les conseqüències de la manca de formació i del possible incompliment dels requisits previstos en el contracte.
En resposta al comunicat sindical, el Servei Català de la Salut ha confirmat que ha pres coneixement dels fets denunciats i que traslladarà la informació als responsables dels contractes corresponents perquè en valorin la situació.
Segons la resposta rebuda, es podran dur a terme actuacions de comprovació, inclosa la sol·licitud d'informació i documentació a l'empresa adjudicatària per verificar el compliment de les obligacions contractuals, sense perjudici de les competències pròpies de la Inspecció de Treball i de la resta d'òrgans competents en matèria laboral i de prevenció de riscos.