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El GOB vincula les detencions d'activistes amb el malestar pel model turístic i reclama afrontar les causes de fons

Repressió
El GOB vincula les detencions d'activistes amb el malestar pel model turístic i reclama afrontar les causes de fons

L'entitat ecologista denuncia que la resposta al descontentament social no pot ser «la intimidació o la repressió» i anima a participar en la manifestació «Mallorca al Límit».

18/07/2026 Territori

El GOB ha fet una crida a no deslligar les recents detencions d'activistes antituristificació del context social, territorial i ambiental que viu Mallorca. En un comunicat, l'entitat sosté que el malestar creixent és conseqüència d'un model econòmic basat en la massificació turística, l'especulació immobiliària, la urbanització del territori i la pressió sobre els recursos naturals.

L'organització considera que les mobilitzacions dels darrers mesos responen a una situació límit marcada per les dificultats d'accés a l'habitatge, la saturació de les infraestructures, la degradació ambiental i la pèrdua de qualitat de vida. Segons el GOB, aquests problemes expliquen l'augment de les protestes que reclamen un canvi de model econòmic.

L'entitat també qüestiona la «desproporció» amb què s'han abordat determinats fets, mentre que, al seu parer, les agressions continuades contra el territori, el paisatge, els recursos naturals i el dret a l'habitatge sovint no reben una resposta institucional equivalent.

En aquest sentit, el GOB defensa que la resposta al descontentament ciutadà no hauria de ser «la por, la intimidació o la repressió», sinó més debat públic, participació i capacitat d'afrontar els problemes estructurals que afecten l'illa. Així mateix, reivindica que la defensa del territori i del dret a l'habitatge constitueix una forma legítima de protesta democràtica i rebutja que aquestes reivindicacions siguin presentades com una amenaça per a la convivència.

Finalment, l'entitat ecologista fa una crida a participar en la manifestació «Mallorca al Límit», convocada per al pròxim 26 de juliol, que vol denunciar els efectes del model turístic i reclamar un canvi de rumb per garantir el futur ambiental i social de l'illa.

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