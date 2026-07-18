Ceret es converteix en la capital de la sardana amb la 68a edició del seu festival

Ceret es converteix aquest cap de setmana en l'epicentre de la cultura popular catalana amb la celebració de la 68a edició del Festival de la Sardana, una de les cites més emblemàtiques dedicades a la dansa nacional de Catalunya a la Catalunya Nord.
Del 17 al 19 de juliol, la capital del Vallespir reuneix centenars de dansaires, cobles i afeccionats en un programa que inclou ballades de sardanes, aplecs, concerts, cercaviles, concursos i diverses activitats per fomentar la transmissió de la cultura catalana a les noves generacions. Entre els actes més destacats hi ha el concert de sardanes i música catalana amb les cobles Mil·lenària i Principal del Llobregat, així com una exposició dedicada a la sardana i la cultura catalana.
El festival, organitzat pel Foment de la Sardana de Ceret, manté viva una tradició arrelada al Vallespir i referma el paper de la sardana com a símbol d'identitat, cohesió i continuïtat cultural als Països Catalans.