"Ni abans, ni ara, ni mai": una cadena humana tornarà a defensar Es Trenc davant les noves amenaces al territori

La mobilització, convocada per aquest diumenge 5 de juliol a les 10.00 hores a l'aparcament del Club Nàutic de sa Ràpita, recupera un dels lemes més emblemàtics de l'ecologisme mallorquí
Quatre dècades després que el lema «Ni abans, ni ara, ni mai. Es Trenc no es toca» es convertís en un símbol de la defensa del territori a Mallorca, les entitats ecologistes tornen a cridar la ciutadania a mobilitzar-se. La cita serà aquest diumenge 5 de juliol, a les 10.00 hores, a l'aparcament del Club Nàutic de sa Ràpita, des d'on arrencarà una cadena humana en defensa d'Es Trenc i dels espais naturals de l'illa.
La convocatòria està impulsada pel GOB, Terraferida i la plataforma Menys Turisme, Més Vida, que recuperen un dels grans referents de les lluites ecologistes mallorquines per denunciar que les amenaces sobre el territori no han desaparegut, sinó que han adoptat noves formes.
Sota el lema «Mallorca al límit!», els organitzadors alerten que la pressió turística, la saturació del litoral, el consum creixent de recursos i els projectes que afecten els espais naturals continuen posant en risc un territori cada vegada més tensionat. La defensa d'Es Trenc, assenyalen, simbolitza avui la necessitat de preservar el conjunt del patrimoni natural de Mallorca.
La mobilització també reivindica la memòria de les grans campanyes ciutadanes que, durant els anys vuitanta i noranta, van aconseguir frenar diversos projectes urbanístics que amenaçaven aquest espai. Aquelles lluites van convertir Es Trenc en un símbol de la defensa del territori i de la capacitat de la societat civil per influir en les decisions polítiques.
Els convocants consideren que el context actual exigeix una nova resposta ciutadana. Denuncien que el model basat en el creixement turístic permanent està portant l'illa al límit i reclamen polítiques que prioritzin la conservació del territori, la biodiversitat i la qualitat de vida dels residents.
La cadena humana d'aquest diumenge vol ser, alhora, una crida a la mobilització i un homenatge a les generacions que van fer possible la preservació d'Es Trenc. Un clam que torna amb la mateixa força de fa quaranta anys: «Ni abans, ni ara, ni mai. Es Trenc no es toca.»