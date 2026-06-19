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Una trentena de municipis de Mallorca acolliran la Flama del Canigó

Focs de Sant Joan
Una trentena de municipis de Mallorca acolliran la Flama del Canigó

L'Obra Cultural Balear coordina un any més l'arribada de la Flama del Canigó a Mallorca, on serà distribuïda a una trentena de municipis. La Festa de la Flama d'Alaró esdevindrà el principal punt de recepció i repartiment d'un símbol de germanor entre els territoris de parla catalana.

19/06/2026 Llengua

Una trentena de municipis de Mallorca participaran enguany en els actes de recepció de la Flama del Canigó, una tradició que any rere any agermana els territoris de parla catalana coincidint amb la revetlla de Sant Joan.

La matinada del 22 al 23 de juny, la flama es renova al cim del Canigó, entre les comarques del Vallespir i el Conflent. Des d'aquest emblemàtic cim pirinenc, centenars de voluntaris la distribueixen seguint diverses rutes per fer-la arribar a pobles i ciutats d'arreu dels Països Catalans.

A Mallorca, l'arribada de la flama és possible gràcies a la tasca de l'Obra Cultural Balear (OCB), que organitza la tradicional Festa de la Flama a Alaró. Aquest acte esdevé el principal punt de recepció i de lliurament de la flama als representants dels municipis mallorquins que posteriorment la traslladen fins a les seves localitats.

A partir d'aquest moment, la flama es distribueix arreu de l'illa i dona lloc a nombroses celebracions populars. A més de l'acte central d'Alaró i de les activitats que tenen lloc al Castell d'Alaró, desenes de pobles organitzen enceses de fogueres, cercaviles, lectures de manifestos i altres activitats festives vinculades a la revetlla de Sant Joan.

La Flama del Canigó s'ha consolidat com un dels símbols més visibles de la continuïtat cultural i lingüística dels Països Catalans. La seva arribada a Mallorca representa una mostra de germanor entre els diferents territoris de parla catalana i una tradició que ha anat guanyant participació i arrelament popular amb el pas dels anys.

Amb aquesta nova edició, una trentena de municipis mallorquins tornaran a sumar-se a una celebració que uneix el foc simbòlic del Canigó amb les festes populars de Sant Joan i reforça els vincles culturals entre els diversos territoris de la comunitat lingüística catalana.

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