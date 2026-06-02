Tensió en un desnonament a Cerdanyola amb tres menors detinguts i ús de bales de foam

El Sindicat d'Habitatge de Mataró denuncia la intervenció policial durant el desallotjament d'una família amb quatre fills menors i convoca una assemblea oberta al barri.
Un nou desnonament executat aquest dimarts al barri de Cerdanyola, a Mataró, ha acabat amb moments de gran tensió, l'ús de projectils de foam per part dels Mossos d'Esquadra i la detenció de tres menors d'edat, segons ha denunciat el Sindicat d'Habitatge de Mataró.
La família afectada, formada per dos adults i quatre fills menors, havia perdut l'habitatge arran d'un procés d'execució hipotecària iniciat després de la crisi econòmica de 2008. Durant l'operatiu, diverses persones van intentar impedir el desnonament, fet que va comportar una important presència policial.
Segons el Sindicat d'Habitatge, els Mossos d'Esquadra van utilitzar pistoles de foam contra les persones concentrades durant el dispositiu. L'entitat denuncia que l'actuació policial va provocar ferits i que diversos menors van haver de ser traslladats a centres hospitalaris amb lesions de diversa consideració.
Després de l'execució del desnonament, familiars, veïns i persones solidàries es van concentrar davant les dependències de Serveis Socials. En aquest context, els Mossos d'Esquadra van detenir tres menors d'edat, entre els quals hi havia una de les filles de la família desnonada. Segons les fonts del sindicat, les persones detingudes són estudiants dels instituts Santa Anna i Mar Mediterrània.
El Sindicat d'Habitatge de Mataró emmarca aquests fets en una situació d'emergència habitacional que considera especialment greu al barri de Cerdanyola. L'organització recorda que només aquesta setmana afronta quatre procediments de desnonament a la ciutat i denuncia que moltes famílies viuen en una situació de precarietat estructural.
La portaveu del sindicat, Bruna Malpesa, ha assegurat que "els desnonaments, la precarietat i l'especulació estan deteriorant greument les condicions de vida i la convivència al barri" i ha criticat que la resposta de les administracions sigui, al seu entendre, "més policia i més repressió".
Arran dels fets, el Sindicat d'Habitatge de Mataró ha convocat una assemblea oberta aquest dimarts a les sis de la tarda al Parc de Can Tunyí. L'objectiu de la trobada és analitzar el que ha succeït durant el desnonament, compartir experiències i organitzar noves respostes col·lectives davant la situació habitacional que viu el barri.