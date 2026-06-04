Manifestacions i acampades reforcen la vaga educativa al País Valencià

La vaga indefinida del professorat del País Valencià afronta aquest dijous el quart dia de la seva quarta setmana consecutiva amb noves mobilitzacions als carrers, acampades i accions de suport impulsades per la comunitat educativa. Després de més de tres setmanes de protesta sostinguda, docents, famílies i estudiants mantenen la pressió sobre la Conselleria d'Educació per reclamar una negociació real sobre les reivindicacions de l'ensenyament públic.
Els sindicats convocants han convocat una manifestació a València a les 11 hores, amb inici a la plaça de l'Ajuntament i recorregut fins a les Torres de Serrans. A Alacant, la mobilització tindrà lloc a les 18.30 hores. La jornada coincideix també amb el segon dia de vaga a l'ensenyament concertat, fet que amplia l'abast de les protestes al conjunt de la comunitat educativa valenciana.
Paral·lelament, diverses associacions de famílies han començat a organitzar accions de suport a la protesta. Entre aquestes destaca l'«Acampada per l'escola pública» convocada per l'AFA de l'Escola Pare Català de València. L'activitat inclourà tallers, activitats familiars, elaboració de pancartes i una concentració davant del centre educatiu per mostrar el suport a les reivindicacions del professorat.
La mobilització coincideix amb l'acampada indefinida que els docents mantenen des de dilluns a la plaça de la Mare de Déu de València, convertida en un dels principals símbols de la protesta. Els participants han anunciat que mantindran l'ocupació de la plaça però facilitaran la celebració dels actes del Corpus, una de les festes més emblemàtiques de la ciutat.
En un comunicat fet públic aquest dimecres, el col·lectiu ha expressat la seva voluntat de dialogar amb els responsables de la Festa Grossa per garantir el desenvolupament normal de les celebracions. Tot i això, han deixat clar que l'acampada continuarà mentre la Conselleria d'Educació no accepti obrir una negociació efectiva sobre les demandes del sector.
Els docents remarquen que respecten una tradició que enguany commemora els 700 anys d'història, però insisteixen que la resolució del conflicte és a les mans de la Conselleria. Segons afirmen, només consideraran assolit un dels objectius principals de la protesta quan la consellera Carmen Ortí accepti reunir-se amb el professorat i els sindicats en unes condicions que permetin avançar cap a acords reals.
El col·lectiu denuncia la manca de respostes satisfactòries per part de l'administració i reclama més recursos per a l'ensenyament públic, reducció de ràtios, millores en les infraestructures educatives, reforç de la inclusió i una aposta decidida pel valencià com a llengua pròpia de l'escola.
Mentrestant, la plaça de la Mare de Déu continua sent l'epicentre de la protesta. Els docents la defineixen com un espai compartit des d'on articular les necessitats i les reivindicacions de tota la comunitat educativa valenciana.
La vaga continua sense una solució a la vista. Els sindicats han convocat noves jornades de vaga els dies 10 i 17 de juny, amb concentracions previstes a València, Alacant i Castelló. Professorat i famílies asseguren que mantindran la pressió fins que la Conselleria assumeixi les seves reivindicacions i obri una negociació que permeti desbloquejar el conflicte.