La vaga educativa valenciana entra a la quarta setmana sense acord i amb un augment de la tensió

La vaga indefinida de l'ensenyament públic al País Valencià ha entrat en la seua quarta setmana sense que s'haja produït cap avenç significatiu en les negociacions entre els sindicats i la Conselleria d'Educació. La novena reunió de la mesa negociadora va acabar novament sense acord, fet que ha intensificat la confrontació entre les parts.
Representants dels sindicats STEPV, CCOO i UGT es van tancar durant diverses hores a la seu de la Conselleria d'Educació a València per exigir la reobertura de les negociacions, especialment en matèria retributiva. Els sindicats denuncien que el govern valencià considera tancat aquest apartat després de l'acord signat amb ANPE i CSIF, una posició que rebutgen perquè asseguren que la proposta salarial ha estat àmpliament rebutjada pel professorat.
La jornada va estar marcada també per les càrregues policials contra els manifestants concentrats davant la Conselleria. Els sindicats van denunciar l'agressió d'un agent antidisturbis a una professora durant la protesta. Davant aquests fets, la delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, va qualificar l'actuació d'«inacceptable» i va anunciar l'obertura d'una investigació per aclarir els fets i depurar responsabilitats.
Per la seua banda, la consellera d'Educació, Carmen Ortí, va defensar que la Generalitat manté la voluntat de diàleg, però va advertir que «negociar no és imposar» i va rebutjar prendre decisions «sota pressió». També va reiterar que la denominada Llei de Llibertat Educativa no forma part de la negociació, ja que es tracta d'una norma aprovada per les Corts Valencianes.
Entre les principals reivindicacions sindicals hi ha una reducció més ambiciosa de les ràtios, la disminució de la burocràcia als centres educatius, millores salarials i més recursos per als centres afectats per la dana. Els sindicats també reclamen una negociació global, mentre que la Conselleria aposta per abordar els diferents temes en reunions sectorials durant els pròxims dies.
Amb les posicions encara molt allunyades i la tensió creixent als carrers, el conflicte educatiu valencià afronta una nova setmana sense perspectives immediates de resolució.
Ara a Conselleria!— PCPE Comarques Centrals-València (@pcpe_valencia) May 31, 2026
