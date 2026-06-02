La polèmica pel Riuet de Coma-ruga arriba al ple municipal d'El Vendrell

La controvèrsia generada per les obres de transformació del Riuet i l'Estany de Coma-ruga farà el salt al debat institucional. Som Poble-ERC ha anunciat que manté converses amb altres grups municipals de l'oposició per estudiar possibles iniciatives conjuntes de cara al pròxim ple d'El Vendrell, després de les mobilitzacions i recollides de signatures impulsades per la plataforma Recuperem la Bocana del Riuet de Coma-ruga.
La formació republicana ha comparegut aquest dilluns per valorar la situació creada arran del projecte de transformació del Riuet. La regidora Jennifer Macia ha explicat que el grup municipal s'ha reunit amb representants de la plataforma ciutadana i ha participat en les accions informatives desenvolupades els darrers dies. Segons ha assenyalat, existeix una preocupació real entre els veïns per la transformació d'un espai que forma part de la història, la identitat i la memòria col·lectiva de Coma-ruga.
Macia ha destacat que la plataforma no només expressa una inquietud legítima, sinó que també ha elaborat propostes i alternatives per preservar millor els valors socials, històrics i ambientals del Riuet. Per aquest motiu, ha reclamat al govern municipal que escolti aquestes aportacions i obri espais de diàleg amb la ciutadania.
Per la seva banda, el portaveu de Som Poble-ERC i cap de l'oposició, Albert Rovira, ha afirmat que el principal problema no és només el resultat final de les obres, sinó la manera com s'ha gestionat el projecte. Rovira ha denunciat que, des de la seva presentació l'any 2022, no s'ha impulsat cap procés de participació ciutadana ni cap espai de debat real amb els veïns.
Segons el dirigent republicà, el cas del Riuet no és un fet aïllat, sinó que respon a una manera de governar que l'executiu municipal de PSC i PP ha repetit en diferents àmbits. En aquest sentit, ha comparat la situació amb altres controvèrsies recents com el canvi del model de recollida de residus, la reforma de la riera, la gestió de l'aparcament de les Bòbiles o la implantació de les zones blaves als nuclis marítims.
Som Poble-ERC ha volgut deixar clar que no qüestiona els fons europeus Next Generation ni la necessitat de preservar els espais naturals del municipi, però sí la manca de participació i de diàleg que, al seu entendre, ha acompanyat el desenvolupament del projecte.
La formació ha reclamat al govern municipal que es reuneixi amb la plataforma Recuperem la Bocana del Riuet de Coma-ruga i estudiï les propostes plantejades per preservar els valors patrimonials, històrics i identitaris d'aquest espai emblemàtic del litoral vendrellenc.