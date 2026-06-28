La Paeria de Lleida aprova una moció en defensa del català a la Franja i dels drets lingüístics als Països Catalans

El Ple de la Paeria de Lleida va aprovar divendres passat una moció presentada pel grup municipal d'ERC en defensa del català a la Franja de Ponent i dels drets lingüístics als Països Catalans. La iniciativa va prosperar amb els vots favorables del PSC-Units, ERC, Junts per Catalunya i el Comú de Lleida, mentre que el PP i Vox hi van votar en contra.
La moció afirma que la unitat de la llengua catalana és una realitat científica, històrica i cultural que les institucions públiques han de respectar, alhora que defensa les varietats territorials com una expressió de la riquesa interna de la llengua. També reivindica les aportacions de la Franja de Ponent a la cultura catalana i sosté que les fronteres administratives no poden convertir-se en fronteres lingüístiques ni culturals.
Entre els acords aprovats, la Paeria expressa el seu suport al català com a llengua pròpia, històrica i patrimonial de la Franja de Ponent; reafirma la unitat de la llengua catalana i rebutja qualsevol intent de fragmentar-la o de qüestionar el seu reconeixement com a llengua pròpia d'aquest territori. Igualment, manifesta el rebuig a qualsevol reforma legal o actuació institucional que en redueixi la protecció o els drets dels seus parlants.
El text també insta el Govern d'Aragó i les Corts aragoneses a garantir una protecció legal efectiva del català i de l'aragonès, a reconèixer explícitament aquestes llengües i a reforçar les polítiques educatives, culturals i de promoció lingüística. Alhora, demana al Govern espanyol que vetlli pel compliment de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries i reclama al Govern de la Generalitat de Catalunya que intensifiqui la cooperació lingüística, cultural, educativa, comunicativa i audiovisual amb la Franja i amb la resta dels territoris dels Països Catalans.
Finalment, la moció reafirma el compromís de la Paeria d'exercir una capitalitat cultural i lingüística compartida amb la Franja de Ponent, incorporant aquesta realitat en les polítiques municipals de llengua, cultura, educació i joventut, i impulsant un programa estable de cooperació amb municipis, centres educatius, biblioteques, entitats culturals, mitjans de comunicació i la Universitat de Lleida. Els acords seran traslladats a les institucions implicades i a diverses entitats de defensa de la llengua catalana.
Aquesta aprovació se suma a la moció adoptada la setmana anterior per la Diputació de Lleida, també en defensa del català a la Franja de Ponent, i representa un nou posicionament institucional de les institucions lleidatanes davant les iniciatives del Govern d'Aragó que afecten el reconeixement i la protecció de la llengua catalana.
La informació sobre el desenvolupament del ple i el contingut de la moció ha estat recollida pel mitjà digital Lo Pregó de la Franja.