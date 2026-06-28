Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Cultura Llengua

La Paeria de Lleida aprova una moció en defensa del català a la Franja i dels drets lingüístics als Països Catalans

La Franja de Ponent
La Paeria de Lleida aprova una moció en defensa del català a la Franja i dels drets lingüístics als Països Catalans

Segons ha informat el mitjà digital Lo Pregó de la Franja, el Ple de la Paeria de Lleida va aprovar divendres passat una moció presentada pel grup municipal d'ERC en defensa del català a la Franja de Ponent i dels drets lingüístics als Països Catalans. La iniciativa va prosperar amb els vots favorables del PSC-Units, ERC, Junts per Catalunya i el Comú de Lleida, mentre que el PP i Vox hi van votar en contra.

28/06/2026 Llengua

El Ple de la Paeria de Lleida va aprovar divendres passat una moció presentada pel grup municipal d'ERC en defensa del català a la Franja de Ponent i dels drets lingüístics als Països Catalans. La iniciativa va prosperar amb els vots favorables del PSC-Units, ERC, Junts per Catalunya i el Comú de Lleida, mentre que el PP i Vox hi van votar en contra.

La moció afirma que la unitat de la llengua catalana és una realitat científica, històrica i cultural que les institucions públiques han de respectar, alhora que defensa les varietats territorials com una expressió de la riquesa interna de la llengua. També reivindica les aportacions de la Franja de Ponent a la cultura catalana i sosté que les fronteres administratives no poden convertir-se en fronteres lingüístiques ni culturals.

Entre els acords aprovats, la Paeria expressa el seu suport al català com a llengua pròpia, històrica i patrimonial de la Franja de Ponent; reafirma la unitat de la llengua catalana i rebutja qualsevol intent de fragmentar-la o de qüestionar el seu reconeixement com a llengua pròpia d'aquest territori. Igualment, manifesta el rebuig a qualsevol reforma legal o actuació institucional que en redueixi la protecció o els drets dels seus parlants.

El text també insta el Govern d'Aragó i les Corts aragoneses a garantir una protecció legal efectiva del català i de l'aragonès, a reconèixer explícitament aquestes llengües i a reforçar les polítiques educatives, culturals i de promoció lingüística. Alhora, demana al Govern espanyol que vetlli pel compliment de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries i reclama al Govern de la Generalitat de Catalunya que intensifiqui la cooperació lingüística, cultural, educativa, comunicativa i audiovisual amb la Franja i amb la resta dels territoris dels Països Catalans.

Finalment, la moció reafirma el compromís de la Paeria d'exercir una capitalitat cultural i lingüística compartida amb la Franja de Ponent, incorporant aquesta realitat en les polítiques municipals de llengua, cultura, educació i joventut, i impulsant un programa estable de cooperació amb municipis, centres educatius, biblioteques, entitats culturals, mitjans de comunicació i la Universitat de Lleida. Els acords seran traslladats a les institucions implicades i a diverses entitats de defensa de la llengua catalana.

Aquesta aprovació se suma a la moció adoptada la setmana anterior per la Diputació de Lleida, també en defensa del català a la Franja de Ponent, i representa un nou posicionament institucional de les institucions lleidatanes davant les iniciatives del Govern d'Aragó que afecten el reconeixement i la protecció de la llengua catalana.

La informació sobre el desenvolupament del ple i el contingut de la moció ha estat recollida pel mitjà digital Lo Pregó de la Franja.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. La campanya per convertir Via Laietana 43 en un espai de memòria compleix cinc anys de mobilitzacions
  2. 45 anys del 'Som una Nació': 100.000 persones van omplir el Camp Nou en defensa dels Països Catalans
  3. «El número de clients que té la Caixa a Catalunya és minso en relació al de lestat espanyol»
  4. Cinquanta anys després de la mort de mossèn Armengou, Reeixida, lAjuntament de Berga, el Casal Panxo i lANC homenatjaran la seva figura
  5. Sis mesos després, el cas de les Festes de Tardor torna al carrer: nova concentració per exigir responsabilitats polítiques
  6. 13 anys sense en Toni Lecha
  7. Decidim! reivindica la llibertat nacional del País Valencià 319 anys després del Decret de Nova Planta
  8. Josep Termes rebutja identificar nacionalisme i burgesia en una entrevista a Canigó de 1975
  9. La Crida LGTBI convoca una nova mobilització per un 28J «anticapitalista, de classe, feminista, antiracista i en català»
  10. Vic acull la cinquena presentació de "La revolució pendent" amb una exposició sobre la memòria combativa i la confrontació
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid