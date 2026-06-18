La Intersindical rebutja la decisió del TEDH sobre el 25% de castellà a les escoles catalanes

La Intersindical ha denunciat la decisió del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d'inadmetre la demanda presentada per Òmnium Cultural contra la imposició del 25% de castellà a les escoles catalanes. El sindicat considera que aquesta resolució representa una nova cobertura judicial a una ofensiva que, segons afirma, pretén debilitar el català com a llengua vehicular i qüestionar la capacitat de la comunitat educativa per definir els seus projectes lingüístics.
L'organització sindical defensa que cap tribunal no hauria de substituir els criteris pedagògics dels centres educatius i rebutja la imposició de percentatges lingüístics. Segons la Intersindical, aquestes mesures no responen a necessitats educatives, sinó a una estratègia destinada a reduir la presència del català en l'àmbit escolar.
El sindicat alerta que la decisió arriba en un context de retrocés de l'ús social de la llengua i reclama una resposta política i institucional més contundent. En aquest sentit, exigeix al Govern de la Generalitat que reforci la protecció del català com a llengua vehicular, activi mecanismes de suport als centres i garanteixi l'aplicació efectiva dels projectes lingüístics.
Gerard Furest, coordinador de la Comissió de Llengua de La Intersindical Educació, ha afirmat que la defensa del català requereix una resposta "política, sindical i social" i ha reivindicat la necessitat d'impedir que les imposicions judicials condicionin el model educatiu català.
Finalment, la Intersindical ha fet una crida a la comunitat educativa, a les famílies i al conjunt de la societat catalana a mobilitzar-se en defensa de l'escola en català, que considera una eina fonamental de cohesió social i nacional.