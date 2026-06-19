Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Drets i Llibertats

La FAVB i la CONFAVC reclamen més recursos per als serveis públics i alerten de la seva degradació

serveis públics
La FAVB i la CONFAVC reclamen més recursos per als serveis públics i alerten de la seva degradació

Les dues entitats signen un comunicat en què expressen la seva preocupació per la situació de l'educació, la sanitat, els serveis socials, les biblioteques i els serveis d'emergència. També denuncien l'infrafinançament i les externalitzacions i reclamen a les administracions que garanteixin uns serveis públics de qualitat.

19/06/2026 Drets i Llibertats
La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) i la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) han difós un comunicat conjunt en defensa dels serveis públics,en què alerten de les mancances que afecten diversos sectors i demanen a les administracions que assumeixin les seves responsabilitats per garantir una atenció adequada a la ciutadania.

Les dues entitats assenyalen que les mobilitzacions laborals protagonitzades en els darrers mesos per diferents col·lectius de treballadores posen de manifest problemes estructurals que van més enllà de les condicions laborals. Segons remarquen, les reivindicacions també tenen a veure amb la qualitat dels serveis públics que rep la població.

En el comunicat, la FAVB i la CONFAVC denuncien que els dèficits acumulats són responsabilitat compartida de les diferents administracions —Estat, Generalitat, diputacions i ajuntaments— i reclamen que aquestes negociïn amb els representants dels treballadors per trobar solucions que beneficiïn el conjunt de la ciutadania.

Les entitats mostren també la seva preocupació per la creixent externalització dels serveis públics i alerten que la fragmentació de serveis sovint precedeix processos de privatització. Segons afirmen, aquest model coincideix amb un deteriorament progressiu de la qualitat dels serveis.

En l'àmbit educatiu, el comunicat destaca l'increment de la complexitat a les aules, derivat de l'arribada continuada d'alumnat durant el curs, les necessitats d'inclusió i la diversitat lingüística i social. Les entitats consideren insuficients els recursos disponibles per afrontar aquesta realitat i denuncien la manca de professorat especialitzat i de substitucions adequades davant les baixes del personal docent.

També reivindiquen més recursos per garantir l'obertura dels centres educatius i de les seves instal·lacions fora de l'horari lectiu, amb professionals que assegurin el manteniment dels espais i l'atenció davant possibles incidències.

Pel que fa a les biblioteques, la FAVB i la CONFAVC recorden que aquests equipaments desenvolupen cada vegada més funcions culturals, educatives i socials. Per aquest motiu, reclamen més personal especialitzat per atendre activitats culturals, donar suport als usuaris dels serveis digitals i reforçar l'atenció als infants i a la gent gran. També defensen que les biblioteques puguin exercir plenament el seu paper com a refugis climàtics durant els episodis de calor extrema.

La situació de la sanitat pública ocupa un altre dels apartats destacats del comunicat. Les entitats denuncien les llargues llistes d'espera, la sobrecàrrega dels professionals sanitaris i les dificultats per cobrir baixes i períodes de vacances. Atribueixen aquestes mancances a les retallades pressupostàries acumulades i a la derivació de recursos cap a empreses privades.

En aquest sentit, rebutgen els discursos que responsabilitzen la població migrada dels problemes del sistema sanitari i defensen que els serveis públics han de dimensionar-se d'acord amb les necessitats reals de la població i comptar amb un finançament suficient.

Les dues organitzacions també reclamen un reforç dels serveis socials per donar resposta a situacions com els desnonaments, la pobresa energètica, la violència masclista, les drogodependències o el sensellarisme. Segons assenyalen, aquestes problemàtiques requereixen més recursos humans i materials i no es poden abordar únicament des d'una perspectiva policial.

Finalment, el comunicat es fa ressò del malestar expressat pels bombers arran de les mancances en equipaments, instal·lacions i formació de les noves incorporacions.

La FAVB i la CONFAVC conclouen exigint als responsables polítics que reforcin els recursos destinats als serveis públics i garanteixin les plantilles i els mitjans necessaris per oferir una atenció de qualitat a tota la ciutadania.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Neix 'Ràfec', una nova revista d'història social i cultural des de la perspectiva materialista
  2. Poble Lliure i La Forja rebutgen un front d'esquerres amb ERC, els Comuns i la CUP i aposten per reforçar l'independentisme rupturista
  3. Violacions greus de drets fonamentals de la policia contra els 600 cantaires
  4. Mor en combat un dirigent històric del Front Polisario enmig d'un conflicte cada cop més invisible
  5. Garzón es presenta com a víctima a TV3 i dona lliçons de democràcia
  6. Josep Termes rebutja identificar nacionalisme i burgesia en una entrevista a Canigó de 1975
  7. L'Hospitalet rememora el segrest de la Mare de Déu de Núria, una acció de resistència contra el franquisme
  8. L'aplec del Canigó, la primera cita per a la regeneració de la Flama
  9. Commemoració del 60è aniversari del segrest de la Mare de Déu de Núria
  10. Més dun centenar dentitats impulsen una campanya de suport a Roger Español davant el judici per les càrregues de l1-O
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid