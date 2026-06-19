La FAVB i la CONFAVC reclamen més recursos per als serveis públics i alerten de la seva degradació

Les dues entitats assenyalen que les mobilitzacions laborals protagonitzades en els darrers mesos per diferents col·lectius de treballadores posen de manifest problemes estructurals que van més enllà de les condicions laborals. Segons remarquen, les reivindicacions també tenen a veure amb la qualitat dels serveis públics que rep la població.
En el comunicat, la FAVB i la CONFAVC denuncien que els dèficits acumulats són responsabilitat compartida de les diferents administracions —Estat, Generalitat, diputacions i ajuntaments— i reclamen que aquestes negociïn amb els representants dels treballadors per trobar solucions que beneficiïn el conjunt de la ciutadania.
Les entitats mostren també la seva preocupació per la creixent externalització dels serveis públics i alerten que la fragmentació de serveis sovint precedeix processos de privatització. Segons afirmen, aquest model coincideix amb un deteriorament progressiu de la qualitat dels serveis.
En l'àmbit educatiu, el comunicat destaca l'increment de la complexitat a les aules, derivat de l'arribada continuada d'alumnat durant el curs, les necessitats d'inclusió i la diversitat lingüística i social. Les entitats consideren insuficients els recursos disponibles per afrontar aquesta realitat i denuncien la manca de professorat especialitzat i de substitucions adequades davant les baixes del personal docent.
També reivindiquen més recursos per garantir l'obertura dels centres educatius i de les seves instal·lacions fora de l'horari lectiu, amb professionals que assegurin el manteniment dels espais i l'atenció davant possibles incidències.
Pel que fa a les biblioteques, la FAVB i la CONFAVC recorden que aquests equipaments desenvolupen cada vegada més funcions culturals, educatives i socials. Per aquest motiu, reclamen més personal especialitzat per atendre activitats culturals, donar suport als usuaris dels serveis digitals i reforçar l'atenció als infants i a la gent gran. També defensen que les biblioteques puguin exercir plenament el seu paper com a refugis climàtics durant els episodis de calor extrema.
La situació de la sanitat pública ocupa un altre dels apartats destacats del comunicat. Les entitats denuncien les llargues llistes d'espera, la sobrecàrrega dels professionals sanitaris i les dificultats per cobrir baixes i períodes de vacances. Atribueixen aquestes mancances a les retallades pressupostàries acumulades i a la derivació de recursos cap a empreses privades.
En aquest sentit, rebutgen els discursos que responsabilitzen la població migrada dels problemes del sistema sanitari i defensen que els serveis públics han de dimensionar-se d'acord amb les necessitats reals de la població i comptar amb un finançament suficient.
Les dues organitzacions també reclamen un reforç dels serveis socials per donar resposta a situacions com els desnonaments, la pobresa energètica, la violència masclista, les drogodependències o el sensellarisme. Segons assenyalen, aquestes problemàtiques requereixen més recursos humans i materials i no es poden abordar únicament des d'una perspectiva policial.
Finalment, el comunicat es fa ressò del malestar expressat pels bombers arran de les mancances en equipaments, instal·lacions i formació de les noves incorporacions.
La FAVB i la CONFAVC conclouen exigint als responsables polítics que reforcin els recursos destinats als serveis públics i garanteixin les plantilles i els mitjans necessaris per oferir una atenció de qualitat a tota la ciutadania.