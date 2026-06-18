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La Confederació de Sindicats de Llogateres fixarà posició davant la possible fi anticipada de la legislatura

Habitatge
La Confederació de Sindicats de Llogateres fixarà posició davant la possible fi anticipada de la legislatura

L'organització compareixerà dilluns a Barcelona per presentar les seves exigències en matèria d'habitatge als grups polítics i anunciar noves iniciatives de mobilització.

18/06/2026 Drets i Llibertats
La Confederació de Sindicats de Llogateres fixarà posició davant la possible fi anticipada de la legislatura La Confederació de Sindicats de Llogateres fixarà posició davant la possible fi anticipada de la legislatura

La Confederació de Sindicats de Llogateres compareixerà aquest dilluns 22 de juny a les 9.30 hores a la plaça Universitat de Barcelona per fer públic el seu posicionament davant l'actual situació política i la possibilitat d'un avançament electoral que posi fi a la legislatura encapçalada per Pedro Sánchez.

L'acte comptarà amb la intervenció de Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya i de la Confederació de Sindicats de Llogateres. Durant la compareixença, les organitzacions llogateres exposaran les seves demandes als diferents grups polítics en relació amb una legislatura que el mateix Govern espanyol va definir com «la legislatura de l'habitatge».

La Confederació considera que el moment polític actual obliga a situar el dret a l'habitatge al centre del debat públic i avançar en mesures que garanteixin l'accés i la permanència en un habitatge digne. A més, aprofitarà la convocatòria per anunciar noves iniciatives impulsades pels sindicats d'inquilines amb l'objectiu de reforçar les seves reivindicacions.

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