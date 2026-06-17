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Els treballadors de les biblioteques portaran el conflicte laboral a Treball després d'una nova reunió sense acord

Biblioteques
Els treballadors de les biblioteques portaran el conflicte laboral a Treball després d'una nova reunió sense acord

L'oposició al Parlament insta el PSC a negociar una sortida al conflicte mentre la plantilla denuncia que es mantenen les jornades d'onze hores malgrat l'anunci de noves contractacions.

17/06/2026 Laboral

El conflicte laboral a les biblioteques municipals de Barcelona continua sense resoldre's. La reunió celebrada aquest dimarts entre el Consorci de Biblioteques i els representants dels treballadors ha acabat novament sense acord, fet que ha portat el comitè a anunciar que demanarà la intervenció del Departament de Treball per intentar desbloquejar les negociacions.

Segons han explicat els representants de la plantilla, l'Ajuntament de Barcelona ha plantejat la incorporació de 25 nous treballadors. Tot i això, consideren que la proposta no dona resposta a les principals reivindicacions laborals, especialment a la demanda d'eliminar les jornades d'onze hores que denuncien que continuen afectant una part del personal.

El conflicte també ha arribat a l'àmbit polític. Durant la jornada, representants dels treballadors s'han reunit amb diversos grups parlamentaris per exposar la situació i reclamar una implicació institucional que permeti desencallar la vaga. Paral·lelament, a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports del Parlament, diversos grups de l'oposició han criticat el que consideren una actitud immobilista del PSC i han instat el govern municipal a reprendre les negociacions amb voluntat d'acord.

La plantilla defensa que les seves demandes busquen garantir unes condicions laborals dignes i un servei públic de qualitat. En aquest sentit, denuncien que la manca de personal i els horaris actuals repercuteixen directament en el funcionament de les biblioteques i en l'atenció que reben els usuaris.

Davant la manca de progressos, els treballadors mantenen les mobilitzacions i confien que la mediació de Treball pugui facilitar una sortida negociada a un conflicte que ja fa setmanes que afecta la xarxa de biblioteques municipals de Barcelona.

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