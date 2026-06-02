Els sindicats en contra del preacord mantenen la vaga docent i es mobilitzen contra el preacord amb Educació

La jornada de vaga docent convocada aquest dimarts al Barcelonès s'ha mantingut malgrat el preacord assolit divendres entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris USTEC-STEs i Professors de Secundària. CGT, Intersindical i COS han continuat amb les mobilitzacions previstes en considerar que l'acord no resol els principals problemes que afecten l'educació pública.
La protesta ha començat a primera hora del matí amb dues bicicletades que han recorregut Barcelona i han culminat amb el bloqueig dels accessos a la Casa Batlló. Posteriorment, els manifestants han tallat el passeig de Gràcia i s'han concentrat davant l'edifici modernista abans de participar en una manifestació que ha recorregut el centre de la ciutat des del Palau Robert fins a la seu del Consorci d'Educació de Barcelona.
Segons els sindicats convocants, la marxa ha aplegat unes 8.000 persones, mentre que la Guàrdia Urbana ha rebaixat la participació a prop d'un miler de manifestants.
Les organitzacions convocants critiquen que el preacord se centri principalment en aspectes salarials i no aprofundeixi en qüestions que consideren fonamentals, com l'increment de recursos per a l'escola inclusiva, la reducció de les ràtios o les mesures per fer front a la creixent càrrega de treball dels centres educatius.
La portaveu de CGT Ensenyament, Íngrid Chavarría, ha assegurat que el sistema educatiu es troba en una situació "d'emergència educativa" i ha advertit que el preacord no aporta nous recursos per a l'escola inclusiva. En la mateixa línia, Laia Fonts, de la Intersindical, ha lamentat la manca de concreció sobre la reducció de les ràtios, mentre que la COS considera que el pacte només ofereix "molles" i no dona resposta a la crisi educativa actual.
La mobilització coincideix amb la consulta oberta al professorat per ratificar o rebutjar el preacord signat el passat 29 de maig. Les votacions es mantindran obertes fins dijous i, en cas que s'imposi el "no", els sindicats s'han compromès a impulsar una vaga indefinida abans de finalitzar el curs escolar.
Mentrestant, el calendari d'aturades continua dividint el front sindical. USTEC-STEs i Professors de Secundària han desconvocat algunes de les vagues territorials previstes aquesta setmana, mentre que CGT, Intersindical i COS mantenen les convocatòries al Tarragonès, les Terres de l'Ebre, Lleida i l'Alt Pirineu. La jornada del 5 de juny resta pendent del resultat de la consulta al professorat.
"Això no és inclusió,— 3CatInfo (@3CatInfo) June 2, 2026
ens esteu enganyant,
és un augment de ràtios,
amb molt més personal."
Docents en vaga convocats per la CGT, la Intersindical i la COS munten taules i cadires a les portes de la Casa Batlló en protesta contra el preacord