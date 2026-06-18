Els barris del litoral de Barcelona denuncien el col·lapse de la mobilitat provocat per la pressió turística

La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB), l'Associació Veïnal de la Barceloneta i l'Associació Veïnal del Poblenou han denunciat la situació de col·lapse que pateixen els barris del litoral barceloní a causa de l'augment constant de la pressió turística.
Segons les entitats, els accessos a les platges registren diàriament situacions de saturació que afecten greument la mobilitat dels residents. Els autobusos circulen plens, les estacions de metro es veuen desbordades i nombrosos carrers pateixen congestions permanents, fet que dificulta els desplaçaments quotidians del veïnat.
Les associacions també alerten que la circulació dels autobusos urbans es veu sovint obstaculitzada per la presència de taxis, vehicles de transport amb conductor (VTC), bicicletes i altres usos de l'espai públic que interfereixen en el servei. Aquesta situació, afirmen, redueix l'eficiència i la fiabilitat del transport públic.
A més, denuncien que la massificació de l'espai públic genera problemes de convivència i episodis d'incivisme que agreugen encara més la situació. Per aquest motiu, consideren que el model actual prioritza el volum de visitants per damunt del dret dels residents a moure's i viure amb normalitat als seus barris.
Davant aquest escenari, les entitats reclamen reduir la pressió turística, reforçar i adaptar el transport públic a la demanda real, garantir el compliment de la normativa de circulació, prioritzar les necessitats del veïnat i impulsar noves inversions en mobilitat. Segons afirmen, la situació als barris del litoral és "insostenible" i requereix mesures immediates.