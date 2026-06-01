El professorat manté la vaga indefinida al País Valencià i denuncia amenaces de la Conselleria contra representants sindicals

La comunitat educativa valenciana mantindrà la vaga indefinida iniciada fa tres setmanes després que el 80% dels més de 27.000 docents que van rebutjar la proposta d'acord de la Conselleria apostessin per continuar les mobilitzacions. Així ho han acordat les plataformes educatives i els sindicats convocants després d'analitzar els resultats d'una consulta en què van participar 30.014 docents.
La decisió arriba en un context de màxima tensió entre la Conselleria d'Educació i les organitzacions sindicals. Després de la mesa de negociació celebrada diumenge, representants d'STEPV, CCOO i UGT van decidir romandre a la seu de la Conselleria a l'espera d'una resposta sobre la renegociació de les retribucions, una de les principals reivindicacions del conflicte.
Segons han denunciat els sindicats, la consellera Carmen Ortí es va negar a reprendre la negociació salarial i va lliurar als representants sindicals un requeriment nominal exigint l'abandonament de les instal·lacions en un termini màxim de trenta minuts. El document advertia de possibles responsabilitats disciplinàries per desobediència i de l'eventual comunicació dels fets als òrgans competents i a les forces de seguretat.
STEPV ha qualificat aquests fets d'"inèdits" i ha denunciat que l'administració haja amenaçat representants sindicals que exercien el dret a la negociació col·lectiva en plena vaga indefinida. El sindicat considera aquestes pressions "inacceptables" i ha anunciat que recorrerà qualsevol actuació jurídica que puga derivar-se d'aquest episodi.
Paral·lelament, el sindicat ha condemnat l'agressió que va patir una docent jubilada durant la concentració celebrada davant la Conselleria. Segons la denúncia sindical, la dona va ser empentada violentament per un agent policial, va caure a terra i va haver de rebre atenció hospitalària. Els sindicats exigeixen que s'assumisquen responsabilitats per una actuació que consideren injustificada contra una persona que exercia pacíficament el seu dret de protesta.
Pel que fa al futur de la mobilització, la consulta al professorat ha avalat la continuïtat de la vaga indefinida, tot i que adaptant-ne el format. El 54% dels participants es va pronunciar a favor d'articular-la mitjançant accions selectives i jornades puntuals de mobilització. Plataformes i sindicats han acordat impulsar dues jornades setmanals d'accions conjuntes mentre les assemblees territorials decidiran la resta de convocatòries.
Les organitzacions convocants acusen la Conselleria de fragmentar les negociacions separant les reivindicacions en diferents taules sectorials per desgastar el moviment. També lamenten que el govern valencià continue negant-se a reobrir la negociació sobre les retribucions i a introduir millores en matèria de valencià a l'ensenyament.
La primera gran mobilització d'aquesta nova etapa de la vaga tindrà lloc aquest dimarts 2 de juny. Hi ha convocades manifestacions a València, amb inici a les 11 del matí a Sant Agustí i arribada a la Conselleria d'Educació; a Castelló, amb una acció a l'IES Crémor a les 11 hores; i a Alacant, amb una concentració a les 12 hores a les escales de l'IES Jorge Juan.
Els sindicats i les plataformes educatives han advertit que mantindran el conflicte obert fins que es concreten les mesures acordades per reduir ràtios, disminuir la burocràcia, reforçar les plantilles, millorar les infraestructures educatives i garantir unes condicions laborals dignes per al conjunt del professorat valencià.
