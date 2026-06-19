Desmilitaritzem l'Educació denuncia l'opacitat del pla pilot de Mossos i en reclama la retirada

La campanya Desmilitaritzem l'Educació ha denunciat la manca de transparència del pla pilot impulsat pels departaments d'Educació i d'Interior per introduir la presència dels Mossos d'Esquadra en centres educatius. En un comunicat fet públic aquest divendres, el col·lectiu reclama la retirada definitiva de la iniciativa i assegura que el principal argument per cancel·lar-la és el rebuig expressat per la comunitat educativa.
La campanya critica les darreres declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i considera que el Govern manté una actitud «persistent, opaca i autoritària» en relació amb el projecte. Segons denuncien, el pla continua avançant malgrat que 13 dels 14 centres proposats inicialment per participar-hi van rebutjar formar-ne part.
Desmilitaritzem l'Educació assegura que, a hores d'ara, els responsables dels departaments d'Educació i d'Interior no han aclarit quants centres participen finalment en la prova pilot, ni com s'està desenvolupant ni amb quins criteris serà avaluada. Per aquest motiu, considera que el procés està marcat per «la nul·la concreció del pla i la total opacitat».
La plataforma sosté que la iniciativa contradiu les resolucions aprovades pel Parlament de Catalunya que aposten per models de convivència basats en la transformació positiva dels conflictes, el diàleg i l'educació en la resolució pacífica de les discrepàncies.
El comunicat també expressa preocupació per les informacions conegudes recentment sobre presumptes infiltracions policials en espais d'organització i assemblees docents vinculades a les mobilitzacions del sector educatiu. Segons la campanya, aquestes pràctiques generen desconfiança i dificulten la construcció de relacions de cooperació entre les administracions, els centres educatius, el professorat, l'alumnat i les famílies.
Desmilitaritzem l'Educació defensa que la comunitat educativa necessita canals reals de participació i resposta a les seves demandes i considera que la continuïtat del pla pilot reforça la percepció que el Departament d'Educació prioritza les actuacions policials per damunt del diàleg educatiu.
Davant aquesta situació, la campanya adverteix que si el Govern manté el desplegament del projecte es trobarà amb una oposició creixent i amb noves mobilitzacions de rebuig. Per aquest motiu, exigeix la retirada definitiva del pla pilot i reclama que es respecti la voluntat expressada per la comunitat educativa.
Finalment, el col·lectiu destaca que més de 270 entitats socials i educatives s'han adherit al comunicat impulsat per la campanya i recorda que nombroses organitzacions i col·lectius del món educatiu han expressat públicament la seva oposició a la presència dels Mossos d'Esquadra als centres educatius.