Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Cultura

Benicarló, Castelló de la Plana i Gandia rebran la Flama del Canigó la nit de Sant Joan

Focs de Sant Joan
Benicarló, Castelló de la Plana i Gandia rebran la Flama del Canigó la nit de Sant Joan

La tradicional encesa de Sant Joan recorrerà de nord a sud el País Valencià el proper dimarts 23 de juny. Gandia detalla una intensa programació a la platja amb danses tradicionals, traspàs a entitats cíviques, sopar popular i foguera.

19/06/2026 Cultura

La Flama del Canigó es prepara per tornar a encendre l’esperit festiu i cultural del País Valencià el proper dimarts 23 de juny. Sota el lema “El foc que ens agermana”, aquesta iniciativa —coordinada globalment a través de flama.cat— connectarà el cim del Pirineu amb les localitats de Benicarló, Castelló de la Plana i Gandia per celebrar la Nit de Sant Joan i la Festa Nacional dels Països Catalans (24 de juny). Acció Cultural del País Valencià, com tots el anys a arreplegar la flama a Barcelona i la portarà a les diferents localitats.

A les comarques valencianes, els col·lectius locals en col·laboració amb Acció Cultural del País Valencià (ACPV) i Òmnium Cultural han tancat les agendes per fer d’aquesta rebuda un acte emotiu i participatiu.

Benicarló obre els actes a la vesprada

La comarca del Baix Maestrat encetarà la jornada de dimarts ben prompte. La cita a Benicarló serà a les 17:30 hores a la Plaça del MUCBE, punt on es farà la rebuda de la Flama del Canigó 2026 en un acte obert a tota la ciutadania que vulga encendre el seu compromís amb la festa i la cultura popular.

Castelló de la Plana, parada clau del teixit cultural

Castelló de la Plana referma un any més el seu lloc en la ruta d’aquest foc simbòlic. Al llarg de la jornada, la Flama farà la seua entrada a la capital de la Plana, servint d’element vertebrador de les diferents fogueres i revetlles organitzades per les associacions i col·lectius veïnals de la ciutat.

Gandia: Una programació completa vora mar

La capital de la Safor ha desvelat una de les agendes més detallades de la jornada, recollida on el protagonisme compartit serà per a les entitats juvenils, de dansa i excursionistes. Les activitats seguiran el següent itinerari cronològic:

  • 19:30 h: Rebuda oficial de la Flama del Canigó per part de la Fundació Casal Jaume I Safor-Valldigna. Tot seguit, arrencaran les actuacions del grup de danses Roda i Volta al passeig Marítim de la Platja de Gandia.
  • 20:00 h: Traspàs de la Flama als col·lectius Joves pel valencià, que la portaran a l’Aplec de la Safor i a la Societat Excursionista de la Safor.
  • 21:00 h: Lectura pública del manifest de la Flama del Canigó 2026.
  • 21:30 h: Sopar popular i posterior encesa de la Foguera de Sant Joan amb el foc arribat del Canigó.

L’organització d’aquest esdeveniment compta amb la col·laboració activa de la Fundació Casal Jaume I la Safor-Valldigna i ACPV Casal Jaume I la Safor, recordant que la preservació d’aquestes tradicions manté vives les arrels d’una comunitat unida per la seua llengua i els seus costums.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Neix 'Ràfec', una nova revista d'història social i cultural des de la perspectiva materialista
  2. Poble Lliure i La Forja rebutgen un front d'esquerres amb ERC, els Comuns i la CUP i aposten per reforçar l'independentisme rupturista
  3. Violacions greus de drets fonamentals de la policia contra els 600 cantaires
  4. Mor en combat un dirigent històric del Front Polisario enmig d'un conflicte cada cop més invisible
  5. Garzón es presenta com a víctima a TV3 i dona lliçons de democràcia
  6. Josep Termes rebutja identificar nacionalisme i burgesia en una entrevista a Canigó de 1975
  7. L'Hospitalet rememora el segrest de la Mare de Déu de Núria, una acció de resistència contra el franquisme
  8. L'aplec del Canigó, la primera cita per a la regeneració de la Flama
  9. Commemoració del 60è aniversari del segrest de la Mare de Déu de Núria
  10. Més dun centenar dentitats impulsen una campanya de suport a Roger Español davant el judici per les càrregues de l1-O
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid