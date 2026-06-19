Benicarló, Castelló de la Plana i Gandia rebran la Flama del Canigó la nit de Sant Joan

La Flama del Canigó es prepara per tornar a encendre l’esperit festiu i cultural del País Valencià el proper dimarts 23 de juny. Sota el lema “El foc que ens agermana”, aquesta iniciativa —coordinada globalment a través de flama.cat— connectarà el cim del Pirineu amb les localitats de Benicarló, Castelló de la Plana i Gandia per celebrar la Nit de Sant Joan i la Festa Nacional dels Països Catalans (24 de juny). Acció Cultural del País Valencià, com tots el anys a arreplegar la flama a Barcelona i la portarà a les diferents localitats.
A les comarques valencianes, els col·lectius locals en col·laboració amb Acció Cultural del País Valencià (ACPV) i Òmnium Cultural han tancat les agendes per fer d’aquesta rebuda un acte emotiu i participatiu.
Benicarló obre els actes a la vesprada
La comarca del Baix Maestrat encetarà la jornada de dimarts ben prompte. La cita a Benicarló serà a les 17:30 hores a la Plaça del MUCBE, punt on es farà la rebuda de la Flama del Canigó 2026 en un acte obert a tota la ciutadania que vulga encendre el seu compromís amb la festa i la cultura popular.
Castelló de la Plana, parada clau del teixit cultural
Castelló de la Plana referma un any més el seu lloc en la ruta d’aquest foc simbòlic. Al llarg de la jornada, la Flama farà la seua entrada a la capital de la Plana, servint d’element vertebrador de les diferents fogueres i revetlles organitzades per les associacions i col·lectius veïnals de la ciutat.
Gandia: Una programació completa vora mar
La capital de la Safor ha desvelat una de les agendes més detallades de la jornada, recollida on el protagonisme compartit serà per a les entitats juvenils, de dansa i excursionistes. Les activitats seguiran el següent itinerari cronològic:
- 19:30 h: Rebuda oficial de la Flama del Canigó per part de la Fundació Casal Jaume I Safor-Valldigna. Tot seguit, arrencaran les actuacions del grup de danses Roda i Volta al passeig Marítim de la Platja de Gandia.
- 20:00 h: Traspàs de la Flama als col·lectius Joves pel valencià, que la portaran a l’Aplec de la Safor i a la Societat Excursionista de la Safor.
- 21:00 h: Lectura pública del manifest de la Flama del Canigó 2026.
- 21:30 h: Sopar popular i posterior encesa de la Foguera de Sant Joan amb el foc arribat del Canigó.
L’organització d’aquest esdeveniment compta amb la col·laboració activa de la Fundació Casal Jaume I la Safor-Valldigna i ACPV Casal Jaume I la Safor, recordant que la preservació d’aquestes tradicions manté vives les arrels d’una comunitat unida per la seua llengua i els seus costums.