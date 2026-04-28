Memòroa Històrica
Homenatge a Oriol Solé Sugranyes en el 50è aniversari del seu assassinat a lAteneu Barcelonès

L’acte inclourà la projecció d’un audiovisual, lectura de poemes i la presentació d’un llibre sobre la seva figura

28/04/2026 Història

 L’Ateneu Barcelonès acollirà el pròxim 30 d’abril a les 16 h un acte d’homenatge a Oriol Solé Sugranyes amb motiu del 50è aniversari del seu assassinat. La commemoració tindrà lloc a la sala Pompeu Fabra i reunirà diverses veus vinculades a la memòria històrica i la lluita política dels anys setanta.

Durant l’acte es projectarà un audiovisual d’uns 18 minuts sobre la figura d’Oriol Solé i es llegiran diversos poemes dedicats a ell. També es presentarà el llibre Oriol Solé Sugranyes, 40 anys després, que recupera el seu llegat i el context polític en què va desenvolupar la seva activitat.

La presentació anirà a càrrec de Bernat Castany i comptarà amb la participació de l’historiador i exmembre del MIL Ricard de Vargas Golarons, així com del documentalista i exmembre de l’OLLA Felip Solé Sabaté.

L’acte s’emmarca en les iniciatives de memòria que busquen reivindicar la figura d’Oriol Solé Sugranyes i el seu compromís polític, així com mantenir viu el record de les lluites antifranquistes.

Per saber-ne més
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Les biblioteques de Barcelona convoquen vaga indefinida per denunciar precarietat i manca de reconeixement
  2. València omple els carrers pel 25 dAbril contra les agressions a la llengua i al país
  3. Commemoracions de l'assassinat dels germans Badia
  4. Tortosa acull el 23 dabril una mobilització conjunta per la llengua amb el Correllengua Agermanat i Sant Jordi
  5. Els lluitadors catalans per la llibertat seran finalment recordats a lAlt Empordà
  6. La tercera jornada del Correllengua Agermanat culmina a Lleida i Barcelona en un doble clam per la llengua
  7. 25 d'abril de 1707: 319 anys de resistència
  8. "El català no és una opció, és la nostra manera de ser al món"
  9. Un llampegueig de la història de les germanes Serra
  10. La Franja de Ponent sincorpora al Correllengua Agermanat en defensa duna llengua en emergència extrema
