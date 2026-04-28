Homenatge a Oriol Solé Sugranyes en el 50è aniversari del seu assassinat a lAteneu Barcelonès

L’Ateneu Barcelonès acollirà el pròxim 30 d’abril a les 16 h un acte d’homenatge a Oriol Solé Sugranyes amb motiu del 50è aniversari del seu assassinat. La commemoració tindrà lloc a la sala Pompeu Fabra i reunirà diverses veus vinculades a la memòria històrica i la lluita política dels anys setanta.
Durant l’acte es projectarà un audiovisual d’uns 18 minuts sobre la figura d’Oriol Solé i es llegiran diversos poemes dedicats a ell. També es presentarà el llibre Oriol Solé Sugranyes, 40 anys després, que recupera el seu llegat i el context polític en què va desenvolupar la seva activitat.
La presentació anirà a càrrec de Bernat Castany i comptarà amb la participació de l’historiador i exmembre del MIL Ricard de Vargas Golarons, així com del documentalista i exmembre de l’OLLA Felip Solé Sabaté.
L’acte s’emmarca en les iniciatives de memòria que busquen reivindicar la figura d’Oriol Solé Sugranyes i el seu compromís polític, així com mantenir viu el record de les lluites antifranquistes.