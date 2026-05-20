USTEC considera insuficient la proposta del Departament i crida a reforçar la vaga educativa del 27 de maig

Vaga de docents Catalunya SUD
El sindicat assegura que el Govern només s’ha començat a moure “forçat per la mobilització” i reclama una negociació real sobre salaris, inclusiva i reducció de ràtios

20/05/2026 Educació

USTEC·STEs (IAC) ha valorat el document presentat pel Departament d’Educació i FP com “un primer moviment forçat per la mobilització”, però considera que la proposta continua sent “incompleta” i “sense garanties suficients” per donar resposta al malestar existent als centres educatius.

Segons el sindicat, després de mesos de bloqueig, les vagues i la pressió sostinguda dels centres han obligat el Departament a abordar qüestions que fins ara havia evitat. Tot i això, USTEC afirma que el document “encara no és cap proposta digna” perquè no concreta com arribaran els recursos als centres, amb quins criteris es distribuiran ni quin impacte real tindran el curs vinent.

En matèria d’educació inclusiva i plantilles, el sindicat considera insuficients les dotacions anunciades i reclama un “veritable pla de xoc” que inclogui més professionals d’atenció educativa, reforç dels EAP i serveis educatius, més recursos per a SIEI, aules d’acollida i alumnat NESE, reducció de ràtios i estabilització de les places programa.

USTEC també critica que la proposta no inclogui altres qüestions que considera fonamentals, com la revisió del currículum o la reducció de la burocràcia als centres.

Pel que fa a les condicions salarials, el sindicat assegura que el document tampoc respon a les reivindicacions del col·lectiu. Considera que avançar pagaments ja previstos “no és una recuperació real del poder adquisitiu” i denuncia que les millores plantejades només afecten complements concrets i no el conjunt del personal docent.

Per això, USTEC defensa que la negociació ha de començar precisament per la qüestió salarial. “El conflicte s’ha obert, en bona part, per la pèrdua de poder adquisitiu acumulada i per l’incompliment de drets retallats”, afirma el sindicat, que rebutja que els salaris quedin relegats a debats parcials sobre complements específics.

L’organització també considera insuficient el calendari de negociacions plantejat pel Departament i reclama un ritme “molt més intens”, amb més reunions, concreció i compromisos immediats. “No n’hi ha prou amb espaiar comissions durant setmanes si el que cal és una resposta urgent al malestar dels centres”, assegura.

Segons USTEC, el fet que el Departament hagi començat a moure’s confirma que “les vagues funcionen” i, per això, fa una crida a mantenir la mobilització i reforçar l’organització als centres educatius.

“Cal mantenir l’organització als centres, reforçar les assemblees, sostenir la pressió i preparar amb força les pròximes mobilitzacions, especialment la vaga general educativa del 27 de maig, que ha de ser una nova demostració de força del conjunt de la comunitat educativa”, afirma el sindicat.

USTEC exigeix una negociació “real, intensiva i amb compromisos verificables” i adverteix que qualsevol possible acord haurà de ser validat pels centres i el conjunt del col·lectiu docent.

