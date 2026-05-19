Salt reclama una estació fixa per controlar la qualitat de laire i mesures contra la contaminació

Independents per Salt-CUP ha aconseguit aprovar aquest dilluns al ple municipal de Salt una moció per millorar la qualitat de l’aire al municipi i reforçar les mesures de protecció de la salut ambiental. La proposta ha tirat endavant amb 17 vots a favor d’IPS-CUP, ERC, Junts i PSC, mentre que Vox hi ha votat en contra.
La moció reclama a la Generalitat la instal·lació d’una estació fixa de control de la qualitat de l’aire a Salt i la creació d’una xarxa de sensors per monitorar contaminants com les partícules PM10 i PM2.5, el diòxid de nitrogen (NO₂), l’ozó i altres gasos contaminants, especialment a les zones amb més trànsit i densitat de població.
El text aprovat també demana que les dades siguin públiques i accessibles, que Catalunya adopti abans del 2026 els límits de contaminació recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i que l’Ajuntament impulsi un Pla de Protecció de la Salut Ambiental amb mesures de mobilitat sostenible, més espais verds i rehabilitació energètica.
La iniciativa inclou igualment la proposta d’instal·lar sensors i augmentar la vegetació als instituts del municipi amb la voluntat d’implicar la comunitat educativa en la millora de la salut ambiental.
La regidora d’IPS-CUP, Marta Guillaumes, ha assegurat que l’aprovació de la moció representa “un compromís clar amb la salut pública i el dret de la ciutadania a respirar un aire de qualitat”. Guillaumes també ha remarcat que la proposta està alineada amb l’informe publicat recentment per l’OMS, que reclama reforçar les solucions locals i comunitàries davant els impactes del clima i la contaminació sobre la salut.
La formació també ha recordat la informació publicada recentment pel Diari de Girona que situava Girona al capdavant de les capitals catalanes en contaminació per partícules microscòpiques. Segons IPS-CUP, aquesta situació afecta directament Salt per la proximitat de l’autopista, el pas constant d’avions i l’elevat volum de trànsit registrat al municipi.
“L’any passat van entrar sis milions de vehicles al municipi i no estem recollint dades que ens indiquin en quin estat tenim l’aire. Actualment desconeixem la magnitud d’aquesta afectació”, ha alertat la formació.
IPS-CUP assegura que l’objectiu de la moció és garantir el dret dels veïns i veïnes de Salt a respirar un aire més net i saludable i impulsar, a partir de les dades recollides, mesures concretes per protegir la salut i el benestar de la població.