Plataforma per la Llengua reclama a Sánchez que desbloquegi loficialitat del català a la UE després de 1.000 dies despera

Plataforma per la Llengua ha tornat a reclamar al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que negociï amb Alemanya i desbloquegi l’oficialitat del català a la Unió Europea. L’entitat denuncia que ja fa 1.000 dies que l’executiu espanyol es va comprometre públicament a impulsar el reconeixement oficial de la llengua catalana a les institucions europees i considera que aquest retard respon a una decisió política.
Coincidint amb aquest aniversari simbòlic, l’organització ha posat en marxa una campanya perquè la ciutadania faci arribar postals digitals de protesta a Pedro Sánchez, al ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, i al president de la Generalitat, Salvador Illa. La iniciativa es canalitza a través del web catalaoficial.eu/1000dies.
Plataforma per la Llengua recorda que han passat gairebé tres anys des que l’Estat espanyol va presentar formalment la petició al Consell de la UE i lamenta que, malgrat això, el català continuï sense ser oficial. L’entitat sosté que la manca d’avenços ja no es pot atribuir a dificultats tècniques o jurídiques, sinó a la falta de voluntat política del govern espanyol.
En un vídeo difós a les xarxes socials, l’organització assenyala que durant aquests 1.000 dies l’executiu espanyol sí que ha estat capaç d’impulsar negociacions d’alt nivell en l’àmbit europeu i internacional. Entre altres exemples, destaca l’elecció de Nadia Calviño al capdavant del Banc Europeu d’Inversions, el nomenament de Teresa Ribera a la Comissió Europea o els acords assolits amb l’OTAN. També recorda que, des del 2023, el Consell de la UE ha aprovat més de 400 actes legislatius amb el suport d’Espanya.
Per a Plataforma per la Llengua, aquests precedents evidencien que el govern espanyol ha prioritzat altres qüestions durant les negociacions europees i reclama que ara centri els esforços diplomàtics en els estats que mantenen reticències, especialment Alemanya.
L’entitat recorda que durant els darrers dos anys ha impulsat diverses accions de pressió institucional i internacional per mantenir viva la reivindicació. Entre aquestes iniciatives, destaca la reunió mantinguda a Brussel·les amb el relator especial de les Nacions Unides sobre minories, Nicolas Levrat, així com campanyes territorials, accions de sensibilització i mobilitzacions públiques com el mapping reivindicatiu projectat a La Pedrera coincidint amb el Dia d’Europa.
Plataforma per la Llengua insisteix que l’oficialitat del català a la Unió Europea no és només una qüestió simbòlica, sinó una eina imprescindible per garantir els drets lingüístics dels més de deu milions de parlants de català i assegurar la plena igualtat de la llengua dins les institucions europees.