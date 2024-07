LLUITA INSTITUCIONAL

Concentració de la CUP a la Gola del Fluvià per aturar-hi “les activitats turístiques il·legals”

El marge esquerre de la Gola del Fluvià és motiu de polèmica des de fa anys. Es tracta d’un paratge natural d’alt valor que forma part de la Xarxa Natura 2000 i compta amb altres proteccions pròpies d’un conjunt únic com és la bocana del riu Fluvià. La zona on es duen a terme les activitats es tracta de les restes d’un antic projecte fallit d’urbanització en forma de marina, pendent de renaturalitzar.

Les entitats ecologistes fa anys que denuncien que aquesta la zona ha estat privatitzada i l’empresari ha col·locat unes barreres il·legals al camí (de titularitat pública) que impedeixen l’accés a la platja. I, a més, que el propietari (que només ho és d’una part dels terrenys) està realitzant activitats turístiques a la zona sense cap autorització.



Les organitzacions reclamen l’obertura del camí públic del Joncar en el seu tram final d’accés a la platja, la fi de les activitats turístiques al paratge natural, l’acció de les administracions (tant de l’Ajuntament com de la Generalitat) per acabar amb aquesta praxi il·legal, que s’impulsi la renaturalització l’espai afectat per un antic projecte d’urbanització i que d’una vegada per totes es creï el Conservatori del litoral de Catalunya, per fer que es compleixin els terminis que es van aprovar la llei al 2020 i que porten més de 3 anys inactius.



Segons paraules de Dani Cornellà: “som a la gola del Fluvià per dir prou a la privatització d'aquest paratge natural i per aturar les activitats turístiques que s'hi fan sense cap mena de permís”.