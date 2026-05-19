MÉS per Palma durà al pròxim ple municipal una proposta per limitar i reduir les terrasses als barris més saturats de Palma amb l’objectiu de frenar l’augment de la pressió turística, la contaminació acústica i la degradació de la convivència veïnal.
La formació ecosobiranista acusa el govern del PP d’haver “donat barra lliure a la privatització de l’espai públic” i d’haver facilitat l’expansió de bars i restaurants eliminant mecanismes de control i transparència impulsats durant les darreres legislatures.
La portaveu de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha advertit que “Palma no pot continuar venent cada metre quadrat de la ciutat al negoci turístic” mentre els residents “perden drets bàsics com descansar, caminar o dormir”.
La iniciativa arriba després de les mobilitzacions veïnals sota el lema “El renou és tortura” i de la recent sentència del TSJIB que reconeix la “tortura acústica” patida pels residents de la plaça de Toros de Palma.
Moratòria de llicències i reducció de terrasses
La proposta planteja una moratòria immediata de noves llicències de bars i restaurants a les zones ja saturades i reclama impedir noves ampliacions de terrasses als barris amb més conflictivitat.
A més, MÉS per Palma demana recuperar la distància mínima entre establiments de restauració per evitar aglomeracions, restaurar el cens públic d’activitats que permetia consultar les llicències atorgades als barris i desplegar un pla intensiu d’inspeccions durant la temporada turística per combatre els incompliments de la normativa acústica.
La formació també aposta per reduir l’espai ocupat per les terrasses a places i carrers per a vianants amb l’objectiu de garantir “un ús més just i equilibrat de l’espai públic”.
“Quan una plaça pública deixa de ser un espai de convivència i es converteix en una terrassa infinita, el que està fallant és el model de ciutat”, ha afirmat Truyol.
“Una expulsió silenciosa dels barris”
Segons denuncia MÉS, barris com Santa Catalina, es Jonquet, sa Llotja, Cort, el Puig de Sant Pere, Bons Aires, Pere Garau, la plaça de Toros, s’Arenal o Can Pastilla pateixen una ocupació “desbordada” de l’espai públic, especialment durant la temporada alta.
La formació alerta que aquesta situació provoca voreres impracticables, renous constants i incompliments reiterats de les normatives municipals. També recorda que diverses evidències científiques alerten dels efectes del renou sobre la salut cardiovascular i mental.
“Hi ha gent que viu atrapada dins ca seva, sense descans i sense cap protecció institucional. Això no és convivència, és una expulsió silenciosa dels barris”, ha denunciat Truyol.
Crítiques al model del PP
MÉS per Palma acusa el govern municipal del PP d’haver eliminat eines de control urbanístic i transparència que limitaven la saturació comercial i turística als barris.
Segons la formació, les polítiques actuals “estan accelerant la turistificació i el col·lapse” i contribueixen a reforçar “el monocultiu econòmic que expulsa els ciutadans i fa desaparèixer la vida dels barris”.
“El PP ha decidit posar una estora vermella als interessos econòmics d’uns pocs mentre els barris perden identitat, comerços de proximitat i qualitat de vida”, ha afirmat Truyol, que ha advertit que “si no actuam ara, la ciutat acabarà sent inhabitable per a la majoria dels palmesans i les palmesanes”.