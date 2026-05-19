Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Drets i Llibertats

MÉS per Palma reclama limitar les terrasses als barris saturats per frenar la turistificació i el renou

terrasses
MÉS per Palma reclama limitar les terrasses als barris saturats per frenar la turistificació i el renou

La formació denuncia que el govern del PP ha “donat barra lliure” a la privatització de l’espai públic i alerta de la pèrdua de qualitat de vida als barris

19/05/2026 Drets i Llibertats

MÉS per Palma durà al pròxim ple municipal una proposta per limitar i reduir les terrasses als barris més saturats de Palma amb l’objectiu de frenar l’augment de la pressió turística, la contaminació acústica i la degradació de la convivència veïnal.

La formació ecosobiranista acusa el govern del PP d’haver “donat barra lliure a la privatització de l’espai públic” i d’haver facilitat l’expansió de bars i restaurants eliminant mecanismes de control i transparència impulsats durant les darreres legislatures.

La portaveu de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha advertit que “Palma no pot continuar venent cada metre quadrat de la ciutat al negoci turístic” mentre els residents “perden drets bàsics com descansar, caminar o dormir”.

La iniciativa arriba després de les mobilitzacions veïnals sota el lema “El renou és tortura” i de la recent sentència del TSJIB que reconeix la “tortura acústica” patida pels residents de la plaça de Toros de Palma.

Moratòria de llicències i reducció de terrasses

La proposta planteja una moratòria immediata de noves llicències de bars i restaurants a les zones ja saturades i reclama impedir noves ampliacions de terrasses als barris amb més conflictivitat.

A més, MÉS per Palma demana recuperar la distància mínima entre establiments de restauració per evitar aglomeracions, restaurar el cens públic d’activitats que permetia consultar les llicències atorgades als barris i desplegar un pla intensiu d’inspeccions durant la temporada turística per combatre els incompliments de la normativa acústica.

La formació també aposta per reduir l’espai ocupat per les terrasses a places i carrers per a vianants amb l’objectiu de garantir “un ús més just i equilibrat de l’espai públic”.

“Quan una plaça pública deixa de ser un espai de convivència i es converteix en una terrassa infinita, el que està fallant és el model de ciutat”, ha afirmat Truyol.

“Una expulsió silenciosa dels barris”

Segons denuncia MÉS, barris com Santa Catalina, es Jonquet, sa Llotja, Cort, el Puig de Sant Pere, Bons Aires, Pere Garau, la plaça de Toros, s’Arenal o Can Pastilla pateixen una ocupació “desbordada” de l’espai públic, especialment durant la temporada alta.

La formació alerta que aquesta situació provoca voreres impracticables, renous constants i incompliments reiterats de les normatives municipals. També recorda que diverses evidències científiques alerten dels efectes del renou sobre la salut cardiovascular i mental.

“Hi ha gent que viu atrapada dins ca seva, sense descans i sense cap protecció institucional. Això no és convivència, és una expulsió silenciosa dels barris”, ha denunciat Truyol.

Crítiques al model del PP

MÉS per Palma acusa el govern municipal del PP d’haver eliminat eines de control urbanístic i transparència que limitaven la saturació comercial i turística als barris.

Segons la formació, les polítiques actuals “estan accelerant la turistificació i el col·lapse” i contribueixen a reforçar “el monocultiu econòmic que expulsa els ciutadans i fa desaparèixer la vida dels barris”.

“El PP ha decidit posar una estora vermella als interessos econòmics d’uns pocs mentre els barris perden identitat, comerços de proximitat i qualitat de vida”, ha afirmat Truyol, que ha advertit que “si no actuam ara, la ciutat acabarà sent inhabitable per a la majoria dels palmesans i les palmesanes”.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. El passat i el present de l'independentisme es troben a Girona en la presentació del curtmetratge "Badia"
  2. Girona acollirà una jornada de Dones dels Països Catalans per teixir xarxa i analitzar la situació de la llengua
  3. El SEPC convoca vaga estudiantil el 26 de maig a universitats i secundària dels Països Catalans
  4. El Correllengua 2026 homenatjarà Josep Maria Espinàs en l'acte d'inici de la campanya al Palau Robert
  5. Reeixida organitza un acte el proper divendres a Girona
  6. La CUP organitza a Sant Pol de Mar una jornada sobre llengua, construcció i alliberament nacional
  7. Santa Coloma de Farners impulsa un Cicle de Memòria Antifeixista pels 90 anys de lassassinat de les germanes Buxadé
  8. La Plataforma Salvem la Unió Cooperatista Barcelonesa demana la mediació del Papa per recuperar ledifici de la UCB
  9. Polèmica pel pregó de Saúl Craviotto a Lleida pel seu suport al 155 i la seva vinculació amb la Policia Nacional espanyola
  10. La CUP reclama clausurar lactivitat il·legal de la Gola del Fluvià i comprar els terrenys aquest 2026
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid