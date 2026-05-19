La vaga territorial de mestres i professors ha tornat a omplir aquest dimarts els carrers del Vallès Occidental, el Vallès Oriental i el Maresme amb una jornada de mobilitzacions marcada pels talls de carreteres, les marxes reivindicatives i una multitudinària manifestació a Sabadell que ha acabat amb l’ocupació de l’Ajuntament.
Les protestes formen part del calendari d’aturades impulsat pels sindicats educatius després de la vaga general celebrada la setmana passada arreu de Catalunya Sud. Els convocants denuncien el deteriorament de l’educació pública, la sobrecàrrega burocràtica, les ràtios elevades, la precarització laboral i la manca de resposta política per part del Departament d’Educació.
Des de primera hora del matí, desenes de docents han tallat la C-17 a Montcada i Reixac en tots dos sentits de la marxa. Prop de 200 vaguistes han desplegat pancartes amb lemes com “Lluitem per l’educació dels vostres fills i per la nostra dignitat” o “A l’educació pública, només lluitant tenim futur”. El tall ha provocat retencions quilomètriques i s’ha mantingut durant diverses hores.
Les mobilitzacions també s’han estès a Barberà del Vallès, on docents han tallat una entrada de l’AP-7 improvisant una aula a l’aire lliure, i al Maresme, amb talls de l’N-II a Premià de Mar, Calella, Pineda i Mataró.
Una de les imatges més destacades de la jornada s’ha viscut a Sabadell. Milers de professionals de l’educació s’han concentrat a la plaça d’Espanya abans d’iniciar una manifestació massiva per la Gran Via en direcció als Serveis Territorials d’Educació. Segons els sindicats, la convocatòria ha aplegat prop de 10.000 persones, mentre que la Policia Municipal n’ha xifrat l’assistència en més de 4.000.
Durant la protesta, els manifestants han llençat pots de pintura contra la façana dels Serveis Territorials i han fet petar una traca de petards. Posteriorment, centenars de docents han ocupat el vestíbul i la primera planta de l’Ajuntament de Sabadell, assegurant que no abandonarien el consistori fins ser atesos. L’acció coincidia amb la visita prevista del president Salvador Illa al municipi per assistir als Premis de Comunicació al Teatre Principal.
Els sindicats han valorat molt positivament la resposta a la vaga. Daniel Marcos, portaveu de la COS Vallès, ha assegurat que la jornada ha estat “una de les manifestacions més massives” dels darrers temps. Per la seva banda, Anna Torralbo, delegada d’USTEC al Maresme-Vallès Oriental, ha advertit que el professorat manté la voluntat de continuar mobilitzant-se el curs vinent si no hi ha una resposta satisfactòria del Govern.
La protesta arriba a les portes d’una nova mesa sectorial convocada per la consellera Esther Niubó, però els sindicats consideren insuficient l’acord signat mesos enrere amb CCOO i UGT i mantenen el calendari de mobilitzacions previst per al 27 i 28 de maig i el 5 de juny.
Més enllà de les reivindicacions laborals, la jornada ha evidenciat també un malestar més profund dins la comunitat educativa i una sensació creixent de desconnexió entre les institucions i la realitat dels centres. Mentre el Govern continua projectant una imatge de normalitat política basada en pactes i grans anuncis, milers de docents han tornat a recordar als carrers que l’educació pública viu una crisi estructural que continua sense resposta real.