La majoria sindical educativa convoca un cicle de vagues al maig i juny contra el bloqueig del Departament

08/05/2026 Educació

Els sindicats majoritaris de l’educació pública han convocat un cicle de mobilitzacions i vagues durant els mesos de maig i juny davant el que consideren un “enrocament” del Departament d’Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya i la manca de voluntat negociadora del govern català.

La convocatòria combinarà jornades de vaga territorials amb aturades d’àmbit nacional i arriba després del “rebuig massiu” del professorat a l’anomenat “acord de país”, que els sindicats consideren insuficient i allunyat de les necessitats reals dels centres educatius.

Segons les organitzacions convocants, aquesta nova fase de mobilitzacions dona continuïtat a les protestes del passat mes de març, que ja van evidenciar el malestar del col·lectiu docent amb un acord que denuncien que es va signar “d’esquena a la majoria”.

Els sindicats acusen el Departament de mantenir-se “immòbil” i de dilatar qualsevol possibilitat d’una negociació real. “No hi ha cap proposta acceptable sobre la taula ni cap voluntat de corregir el rumb”, asseguren en un comunicat conjunt.

Les organitzacions convocants adverteixen que, si no hi ha una proposta “digna”, el curs escolar “no acabarà amb normalitat”. Segons afirmen, el Departament és conscient que les mesures actuals no responen a les demandes del sector i que cal “una rectificació profunda i immediata”.

Entre les principals reivindicacions hi ha la recuperació del poder adquisitiu del professorat, salaris dignes, un increment de la inversió educativa per reduir ràtios i reforçar plantilles, la reducció de la càrrega burocràtica i una revisió dels currículums comptant amb la participació del professorat.

Els sindicats asseguren que el conflicte “no és només laboral”, sinó també “de model educatiu”, i alerten que està en joc la qualitat de l’educació pública i les condicions per garantir una atenció adequada a l’alumnat.

Finalment, han fet una crida a tota la comunitat educativa perquè participi activament en les assemblees de zona i de centre i es prepari per a una “mobilització sostinguda i històrica”. “Sense resposta, hi haurà vaga. Sense condicions dignes, no acabarem el curs”, conclou el comunicat.

