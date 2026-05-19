La CUP-Som Poble defensa una transició energètica pública i participada a Albons

La formació independentista ha celebrat aquest divendres 15 de maig una xerrada a Albons, on ha defensat que el PLATER que està desplegant el Govern de la Generalitat no s’està desenvolupant de manera participada, deixant de banda els principals actors implicats i, especialment, els municipis.

19/05/2026 Política

El diputat Dani Cornellà ha exposat les mancances del PLATER, que —segons ha assenyalat— no prioritza els espais antropitzats ni aposta prou per la inversió pública. També ha denunciat la manca d’informació i transparència per part del Govern, fet que ha generat un ampli rebuig entre els municipis. En aquest sentit, ha recordat el manifest i l’acte celebrat divendres passat a Verges, que va reunir un centenar de batlles i batllesses.


Cornellà, acompanyat de Mònica Fortià, veïna del poble i militant de la CUP-Som Poble que ha conduït l’acte, ha remarcat que els municipis ja estan fent els deures i que cal que l’Energètica Pública hi doni suport i participi en els diversos projectes que estan sorgint, ja siguin parcs solars o espais d’emmagatzematge energètic. Segons ha defensat, això és clau per garantir que els projectes tinguin el màxim caràcter públic possible i el màxim retorn per als veïns i veïnes.


A més, ha reivindicat l’estudi presentat fa dos mesos per la CUP Comarques Gironines, que conclou que és possible generar una gran quantitat d’energia elèctrica aprofitant espais degradats —com zones de l’AP-7, sorreres o pèrgoles—, així com mitjançant plaques solars flotants o projectes d’agrovoltaica.


“Nosaltres no ens quedem en la crítica; fem propostes realistes i ajustades a la legislació vigent”, ha reafirmat.

 

 

