LAssemblea Pagesa recorre la pròrroga de la subvenció de 4,5 milions al projecte de biogàs de la Sentiu de Sió

L’entitat considera “il·legal i mancada d’ètica política” l’ampliació del termini concedida pel Departament d’Agricultura al macroprojecte impulsat per La Sentiu Bioenergy

19/05/2026 Territori
L’Assemblea Pagesa ha presentat un recurs d’alçada contra la pròrroga concedida per la Generalitat a la subvenció de 4,5 milions d’euros atorgada al projecte de biogàs impulsat per l’empresa La Sentiu Bioenergy, a la Sentiu de Sió.

Segons denuncia l’organització, la directora general d’Agricultura i Ramaderia va signar el passat 30 de març una ampliació del termini de l’ajut concedit inicialment el desembre de 2024 per a unes obres que havien d’estar executades i justificades l’abril de 2026.

L’Assemblea Pagesa considera que aquesta pròrroga “excedeix els límits de temps legals” i la qualifica de decisió “il·legal i mancada d’ètica política”. L’entitat critica que el fons d’inversió propietari del hòlding on s’integra l’empresa promotora encara no hagi pogut iniciar les obres a causa de la forta oposició social i institucional que ha generat el projecte durant gairebé tres anys.

Entre aquestes oposicions, l’organització destaca el manifest signat per 27 alcaldes de Ponent en contra del macroprojecte de biogàs. També recorda les mobilitzacions socials i les al·legacions presentades durant el procés de tramitació.

Segons l’Assemblea Pagesa, el projecte és incompatible amb l’estratègia catalana del biogàs aprovada pel mateix Govern, que recomana plantes amb una capacitat aproximada de 50.000 tones anuals, mentre que el projecte de la Sentiu de Sió preveu tractar-ne prop de 500.000 tones, és a dir, deu vegades més.

L’entitat també denuncia que la pròrroga suposa “un tracte diferencial” favorable a un fons d’inversió en comparació amb les exigències que habitualment reben la pagesia i les administracions locals a l’hora de justificar i executar subvencions públiques.

L’Assemblea Pagesa manté que continuarà oposant-se als macroprojectes de biogàs que considera incompatibles amb el territori, el model agrari i l’equilibri ambiental de les comarques de Ponent.

