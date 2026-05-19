LLUITA INSTITUCIONAL
Independents Per Salt-CUP impulsa laprovació duna moció en favor de la millora de la qualitat de laire a Salt

Aquest dilluns 18 de maig Independents per Salt-CUP ha presentat la moció per la millora de la qualitat de l’aire a Salt. La moció ha estat aprovada per 17 vots a favor d’ IPS-CUP, ERC, Junts i el PSC. VOX ha votat en contra.

19/05/2026 Política

La moció aprovada reclama a la Generalitat la instal·lació d’una estació fixa de control de la qualitat de l’aire a Salt i una xarxa de sensors per monitorar contaminants com les partícules PM10 i PM2.5, el NO₂, l’ozó i altres gasos contaminants, especialment en zones amb molt trànsit i alta densitat de població. També demana que les dades siguin públiques i accessibles, que Catalunya adopti els límits de contaminació recomanats per l’OMS abans del 2026 i que l’Ajuntament impulsi un Pla de Protecció de la Salut Ambiental amb mesures de mobilitat sostenible, més espais verds i rehabilitació energètica. Finalment, es proposa fomentar la instal·lació de sensors i l’augment de vegetació als instituts de Salt per implicar la comunitat educativa en la millora de la salut ambiental.


La regidora Marta Guillaumes Guillaumes ha expressat “que el vot favorable a aquesta moció representa un compromís clar amb la salut pública i el dret de la ciutadania a respirar un aire de qualitat. La moció aprovada avui és un petit avenç col·lectiu que està absolutament alineat amb l’informe que just ahir va publicar l’Organització mundial de la Salut i en què es demana que s’ampiïn les solucions locals i comunitàries per al clima i la salut”.


La setmana passada coneixíem la notícia del Diari de Girona que situava Girona al capdavant de les capitals catalanes en contaminació per partícules microscòpiques. Segons IPS-CUP, de retruc hi ha Salt: “tenim l’autopista a tocar del nucli urbà i els avions que constantment ens passen per sobre, a part, l’any passat van entrar 6 milions de vehicles al municipi, i no estem recullint dades que ens indiquin en quin estat tenim l’aire, actualment desconeixem la magnitud d’aquesta afectació”.

IPS-CUP refereix voler garantir el dret dels veïns i veïnes de Salt a respirar un aire més net i saludable, i que una vegada recollides les dades, s’impulsin mesures concretes per al benestar i protecció de la majoria de la població.

