Entitats del Penedès impulsen una ofensiva judicial contra laugment de la incineració de residus a la cimentera dels Monjos

La Plataforma Cívica per la Defensa de la Salut i el Medi Ambient ha iniciat una campanya de micromecenatge per finançar un recurs contenciós administratiu contra l’autorització de la Generalitat que permetria a la cimentera Cementos Portland Valderrivas incrementar del 48% al 80% la incineració de residus urbans com a combustible.
La plataforma denuncia que l’administració catalana ha desestimat totes les al·legacions presentades durant el procediment administratiu iniciat el 2025 i alerta dels “greus riscos per a la salut i el medi ambient” que comporta l’augment de la crema de residus a la planta del Penedès. L’empresa i la Generalitat defineixen aquest procés com a “valorització energètica de residus”.
La campanya compta amb el suport del Col·lectiu Ecologista Bosc Verd, Ecologistes de Catalunya, SOM Penedès i la PCRZ (Plataforma Ciutadana Residu Zero), que reclamen la suspensió immediata de l’autorització ambiental.
Segons denuncien les entitats, la cimentera dels Monjos ja disposa d’autorització per cremar 295.000 tones anuals de residus de deu tipologies diferents. Entre aquestes hi ha 155.000 tones anuals de combustible derivat de residus (CDR), és a dir, residus urbans; 50.000 tones de llots de depuradora; 40.000 tones de farines càrniques, i 50.000 tones de residus de fustes tractades i podes vegetals.
A més, la planta també està autoritzada a incorporar i transferir al ciment fins a 545.700 tones anuals de residus industrials de 21 tipologies diferents. Entre aquests residus hi figuren cendres de centrals tèrmiques de carbó, escòries siderúrgiques, residus de guix, llots de plantes potabilitzadores, llots de papereres, terres contaminades per hidrocarburs i residus procedents de la petroquímica i de la indústria ceràmica.
Les entitats ecologistes consideren que aquest model converteix la cimentera “en una gran planta d’incineració encoberta” i alerten de les possibles afectacions sobre la qualitat de l’aire i la salut pública al conjunt del territori penedesenc.
La campanya de micromecenatge i tota la informació relacionada amb la denúncia es poden consultar a través de la plataforma Migranodearena.