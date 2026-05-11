El GEN-GOB reclama aturar lampliació de laeroport dEivissa i alerta dun augment de la massificació

El GEN-GOB ha exigit a les institucions d’Eivissa i del conjunt de les Illes Balears, així com als partits polítics, que s’oposin al projecte d’ampliació de l’aeroport d’Eivissa impulsat per Aena. L’entitat ecologista considera que la proposta suposaria una “macroampliació” d’una infraestructura que ja considera “sobredimensionada” per a l’illa.
En un comunicat recollit pel Diario de Ibiza, el GEN-GOB qualifica el projecte “d’absolutament demencial” i adverteix que ampliar la terminal i els serveis aeroportuaris significaria “multiplicar tots els problemes de massificació que ja pateix l’illa”. Per la seva banda, Diari de Balears també ressò de la informació, sota el títol "L'entitat ecologista GEN-GOB mostra rebuig a la «barbaritat» d'ampliar l'aeroport d'Eivissa".
L’organització ecologista assegura que Eivissa ja viu una situació límit marcada per la manca d’aigua, la crisi de l’habitatge, la saturació territorial i les dificultats dels serveis públics. Per això, considera que el projecte no respon “de cap manera a l’interès general ni a les necessitats dels residents”.
El GEN-GOB alerta també de l’impacte ambiental sobre l’entorn del Parc Natural de ses Salines, situat al costat de l’aeroport, i denuncia que l’ampliació podria incrementar encara més el trànsit aeri i l’arribada de jets privats, als quals atribueix un “alt impacte climàtic”.
L’entitat vincula el projecte a un model “extractivista i curtterminista” i acusa les administracions de contradicció entre els discursos sobre sostenibilitat i les polítiques que afavoreixen l’augment del turisme. Segons el col·lectiu ecologista, la prioritat hauria de ser reduir la pressió turística per recuperar part del benestar social i l’equilibri ecològic perduts en els darrers anys.
Per tot plegat, el GEN-GOB reclama informes desfavorables de les institucions balears i demana als responsables polítics que defensin “els drets i el benestar dels eivissencs” davant els interessos econòmics vinculats a l’ampliació aeroportuària.