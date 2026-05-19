Decidim vincula la vaga indefinida educativa amb la defensa dels drets socials, la llengua i la sobirania del País Valencià

L’organització destaca la participació de docents, personal educatiu, alumnat, famílies i amplis sectors socials, i assegura que el conflicte “va molt més enllà d’un debat laboral o sectorial”. Segons Decidim, la protesta reflecteix “un malestar profund acumulat durant dècades” marcat per les retallades, la degradació de l’ensenyament públic, les ràtios elevades, les polítiques “antipedagògiques” i els atacs contra l’ensenyament en valencià.
Decidim critica que la Generalitat intenti reduir la protesta a una qüestió “corporativa o pressupostària” i defensa que cada vegada més sectors socials entenen que defensar l’escola pública és també defensar “la cohesió social, la igualtat d’oportunitats, la llengua i la dignitat col·lectiva del poble valencià”.
L’organització també posa en dubte les xifres oficials de participació facilitades per la Delegació del Govern espanyol i assegura que diferents estimacions independents “multipliquen àmpliament” les dades oficials. “Amb el poble i les seues organitzacions es pot discrepar políticament, però no es pot pretendre invisibilitzar o manipular descaradament una mobilització d’aquesta dimensió”, afirma el comunicat.
Segons Decidim, la persistència de la vaga indefinida confirma que la comunitat educativa “està marcant el camí” i prenent el relleu d’altres grans mobilitzacions socials recents al País Valencià, com les protestes després de la gestió de la DANA.
La formació considera que s’està consolidant “una consciència col·lectiva” que relaciona la defensa dels serveis públics, la llengua i la dignitat amb el dret del poble valencià a decidir sobre el seu futur.
Decidim subratlla que les reivindicacions del sector educatiu són “extraordinàriament moderades i perfectament assumibles”, com ara salaris justos, menys alumnat per aula, més professorat, estabilitat laboral, menys burocràcia i defensa del valencià. En aquest sentit, sosté que el problema no és la manca de recursos, sinó “unes prioritats polítiques que continuen afavorint la privatització i acceptant resignadament l’espoli econòmic que pateix el País Valencià”.
El comunicat també denuncia l’infrafinançament autonòmic, l’espoli fiscal i el pes creixent d’un “deute en gran part il·legítim”, factors que, segons l’organització, impedeixen reforçar adequadament serveis públics com l’educació i la sanitat i dificulten una transformació del model econòmic valencià.
Per això, Decidim defensa que la vaga educativa expressa també “un problema estructural de dependència econòmica, subordinació política i manca de sobirania” i rebutja les polítiques de retallades impulsades pel govern de PP i Vox.
Finalment, l’organització ha reiterat el seu suport a la vaga indefinida, a la comunitat educativa i al sindicalisme de classe, i ha afirmat que el moment actual “exigeix un salt qualitatiu en la mobilització social i nacional del poble valencià”.
El comunicat es tanca amb dues consignes: “Perquè sense escola pública no hi ha igualtat. Sense valencià no hi ha poble.”