Arenys de Mar acull aquest matí el 50è Congrés de la Flama del Canigó

La vinculació d’Arenys de Mar amb la Flama és històrica. La vila ja va ser seu del congrés en la seva quarta edició i, cinquanta anys després, torna a esdevenir punt de trobada d’aquesta celebració. Enguany, a més, coincideixen diverses efemèrides destacades que reforcen aquest lligam: fa 25 anys de la constitució de la Comissió de la Flama del Canigó a Arenys de Mar i també es commemoren 45 anys des que la Xesca Vila va prendre el relleu de la mà de Josep Bellsolell.
Fins aleshores, i des dels anys seixanta, Bellsolell, juntament amb altres membres del Cau Sant Francesc del Casal de Joventut Seràfica, havien estat els impulsors de portar la Flama a Arenys cada 23 de juny coincidint amb la revetlla de Sant Joan.
A finals dels anys vuitanta, la implicació de la vila amb la Flama va fer un pas més amb les primeres pujades al cim del Canigó per recollir-la directament. En aquelles expedicions hi participà activament la penya Apa Anem-hi, que va esdevenir pionera portant-hi també els gegants Elm i Carmeta, convertint-se en una de les primeres colles a fer arribar la cultura popular fins al mateix cim del Canigó.
Abans d’aquella etapa, la baixada de la Flama era molt més reduïda i depenia només de tres persones de Perpinyà, que la distribuïen des del Castellet o el Coll d’Ares cap als diferents pobles. Des de finals dels anys vuitanta fins avui, la Comissió de la Flama del Canigó i la penya Apa Anem-hi han estat les encarregades de mantenir viva aquesta tradició portant la Flama fins a Arenys amb constància i compromís.
La Flama encesa al cim del Canigó simbolitza la continuïtat, la resistència i la unitat del poble català. El seu recorregut fins a Arenys és també un homenatge a les generacions que han mantingut viu aquest llegat i una crida a les noves generacions perquè continuïn fent-lo seu.
El congrés servirà per compartir experiències, reforçar vincles i renovar el compromís amb una festa que cada any il·lumina la vigília de Sant Joan arreu dels Països Catalans. Arenys de Mar reafirma així el seu paper dins aquesta xarxa de pobles que, amb el foc com a símbol, celebren una identitat i una cultura compartides.