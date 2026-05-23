Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Política

Arenys de Mar acull aquest matí el 50è Congrés de la Flama del Canigó

Focs de Sant Joan
Arenys de Mar acull aquest matí el 50è Congrés de la Flama del Canigó

Des de finals dels anys vuitanta fins avui, la Comissió de la Flama del Canigó i la penya Apa Anem-hi han estat les encarregades de mantenir viva aquesta tradició portant la Flama fins a Arenys amb constància i compromís.

23/05/2026 Política
Arenys de Mar acull aquest matí el 50è Congrés de la Flama del Canigó, una trobada que reunirà entitats, voluntaris i persones compromeses amb la llengua, la cultura i les tradicions populars dels Països Catalans. La celebració coincideix amb l’arribada, un any més, de la Flama del Canigó a la vila, portant el foc simbòlic que uneix els territoris de parla catalana i manté viva una de les tradicions més arrelades de la cultura popular.

La vinculació d’Arenys de Mar amb la Flama és històrica. La vila ja va ser seu del congrés en la seva quarta edició i, cinquanta anys després, torna a esdevenir punt de trobada d’aquesta celebració. Enguany, a més, coincideixen diverses efemèrides destacades que reforcen aquest lligam: fa 25 anys de la constitució de la Comissió de la Flama del Canigó a Arenys de Mar i també es commemoren 45 anys des que la Xesca Vila va prendre el relleu de la mà de Josep Bellsolell.

Fins aleshores, i des dels anys seixanta, Bellsolell, juntament amb altres membres del Cau Sant Francesc del Casal de Joventut Seràfica, havien estat els impulsors de portar la Flama a Arenys cada 23 de juny coincidint amb la revetlla de Sant Joan.

A finals dels anys vuitanta, la implicació de la vila amb la Flama va fer un pas més amb les primeres pujades al cim del Canigó per recollir-la directament. En aquelles expedicions hi participà activament la penya Apa Anem-hi, que va esdevenir pionera portant-hi també els gegants Elm i Carmeta, convertint-se en una de les primeres colles a fer arribar la cultura popular fins al mateix cim del Canigó.

Abans d’aquella etapa, la baixada de la Flama era molt més reduïda i depenia només de tres persones de Perpinyà, que la distribuïen des del Castellet o el Coll d’Ares cap als diferents pobles. Des de finals dels anys vuitanta fins avui, la Comissió de la Flama del Canigó i la penya Apa Anem-hi han estat les encarregades de mantenir viva aquesta tradició portant la Flama fins a Arenys amb constància i compromís.

La Flama encesa al cim del Canigó simbolitza la continuïtat, la resistència i la unitat del poble català. El seu recorregut fins a Arenys és també un homenatge a les generacions que han mantingut viu aquest llegat i una crida a les noves generacions perquè continuïn fent-lo seu.

El congrés servirà per compartir experiències, reforçar vincles i renovar el compromís amb una festa que cada any il·lumina la vigília de Sant Joan arreu dels Països Catalans. Arenys de Mar reafirma així el seu paper dins aquesta xarxa de pobles que, amb el foc com a símbol, celebren una identitat i una cultura compartides.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. El passat i el present de l'independentisme es troben a Girona en la presentació del curtmetratge "Badia"
  2. Quan el poder parla al poble com si fos menor dedat
  3. El SEPC convoca vaga estudiantil el 26 de maig a universitats i secundària dels Països Catalans
  4. Santa Coloma de Farners impulsa un Cicle de Memòria Antifeixista pels 90 anys de lassassinat de les germanes Buxadé
  5. El SEPC convoca una vaga estudiantil el 26 de maig en defensa de leducació pública
  6. La Plataforma Salvem la Unió Cooperatista Barcelonesa demana la mediació del Papa per recuperar ledifici de la UCB
  7. Convocada la 94a concentració per convertir Via Laietana 43 en un espai de memòria antirepressiva
  8. La fundació Reeixida, denuncia censura en un homenatge als germans Badia celebrat en un edifici de la Generalitat a Girona aquest divendres
  9. Reeixida organitza un acte el proper divendres a Girona
  10. La CUP reclama clausurar lactivitat il·legal de la Gola del Fluvià i comprar els terrenys aquest 2026
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid