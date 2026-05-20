"Defensem Biblios BCN" denuncia la precarització de les biblioteques públiques de Barcelona

El ha denunciat públicament la situació de precarització que, asseguren, pateixen les biblioteques públiques de Barcelona durant una audiència pública celebrada al districte de Nou Barris.

La protesta, impulsada amb el suport de la CGT i la Intersindical, inclou també una vaga indefinida durant el període de selectivitat a partir del 26 de maig. Les treballadores denuncien manca de personal, sobrecàrrega laboral i un deteriorament progressiu del servei públic bibliotecari.

Durant l’audiència pública, diverses intervencions veïnals van criticar la distància entre el discurs institucional sobre els “equipaments de proximitat” i la realitat quotidiana de les biblioteques. Segons el col·lectiu, els centres culturals pateixen precarització laboral i manca de recursos mentre l’Ajuntament prioritza grans esdeveniments i polítiques de projecció de marca de ciutat.

Una de les participants va qüestionar “com pot ser que les biblioteques hagin de competir entre elles”, alertant que aquesta lògica acaba degradant un servei que consideren essencial per a l’accés universal al coneixement i la cohesió social dels barris.

El moviment en defensa de les biblioteques públiques considera que la situació actual “no és un problema puntual”, sinó la conseqüència d’un model de gestió cultural que deixa en segon terme els equipaments de proximitat i els serveis públics quotidians.

