Últims dies per al·legar contra el veto literari al Batxillerat valencià

Plataforma per la Llengua alerta d’un “atac a la llengua i a la qualitat educativa” i demana mobilització abans del 18 d’abril.

09/04/2026 Llengua

Plataforma per la Llengua País Valencià ha fet una crida urgent a la ciutadania, la comunitat educativa i el món cultural perquè presenten al·legacions contra el nou decret de currículum de Batxillerat impulsat per la Conselleria d’Educació valenciana. El termini finalitza el pròxim 18 d’abril. Model d'al·legacions. (text al·legacions)

L’entitat denuncia que la proposta suposa una “censura literària”, ja que exclou autors de Catalunya i de les Illes Balears, fet que —segons alerta— trenca els consensos acadèmics i introdueix criteris ideològics en els continguts educatius.

A més, critica que el període d’informació pública s’hagi fixat en només quinze dies i en plenes vacances de Pasqua, una decisió que considera “oportunista” i orientada a dificultar la participació.

En resposta, Plataforma per la Llengua ha impulsat la campanya No a la censura en la literatura, amb la qual adverteix que aquesta exclusió empobreix el bagatge cultural de l’alumnat, debilita els vincles entre territoris de parla catalana i vulnera el dret a accedir a un patrimoni literari complet.

L’entitat insisteix que el moment és clau i reclama una resposta massiva per defensar un ensenyament rigorós i sense censura. Per facilitar la participació, ha habilitat un model d’al·legacions a través del portal del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Paral·lelament, també promou un manifest de rebuig a la reforma i anima docents, centres educatius i agents culturals a implicar-s’hi activament.

