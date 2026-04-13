Territori Silvestre consolida el seu arrelament al Camp amb una nova edició multitudinària a lEspluga de Francolí

La quarta edició de Territori Silvestre, celebrada aquest cap de setmana al Museu Terra, ha tornat a evidenciar la força d’una proposta que combina cultura, agroecologia i arrelament territorial. La iniciativa, impulsada pel node del Camp del Col·lectiu Eixarcolant conjuntament amb la Fundació Carulla, ha registrat una alta participació i ha exhaurit totes les places dels tallers i sortides programades.
Amb el suport de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí i la Diputació de Tarragona, la festa s’ha consolidat com un espai de trobada, aprenentatge i intercanvi entre projectes i persones que treballen per transformar el model agroalimentari des d’una perspectiva agroecològica i de proximitat.
Tallers, etnobotànica i debat per repensar l’alimentació
La programació ha ofert un ampli ventall d’activitats: tallers de cistelleria, ambientadors naturals i estampació botànica, demostracions de cuina amb plantes silvestres i passejades etnobotàniques.
Més enllà de les activitats pràctiques, la jornada ha obert espais de reflexió sobre el paper de les plantes silvestres, la biodiversitat cultivada i les xarxes comunitàries, posant el focus en la necessitat de reconnectar alimentació, paisatge i cultura.
Projectes que apunten cap a un nou model
Entre els continguts destacats, s’han presentat diverses iniciatives que exemplifiquen aquest canvi de paradigma.
Hi destaca el projecte de recuperació de varietats agrícoles locals a la Conca de Barberà, impulsat amb Corremarges i l’Aresta, així com la proposta Del bosc a taula, desenvolupada amb l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils, que vol introduir les plantes silvestres en la formació de futurs cuiners.
També ha tingut un paper rellevant l’espai de debat al voltant de Territori de Vincles, una experiència de dinamització comunitària que es consolida com a referent al Camp.
Una proposta itinerant arrelada al territori
Territori Silvestre va néixer amb la voluntat de reforçar els nodes territorials d’Eixarcolant i convertir-los en protagonistes d’una proposta itinerant. Aquesta filosofia s’ha anat consolidant amb el temps.
Després de passar per Reus i per Riudoms en les edicions anteriors, la festa ha arribat enguany a l’Espluga de Francolí, mantenint l’objectiu d’estendre el projecte a nous municipis i realitats del Camp, i projectar-lo cap a altres punts dels Països Catalans.