Protesta contra lespeculació immobiliària davant la junta de Renta Corporación a Barcelona

Una setantena de persones s’han concentrat aquest matí davant l’hotel Balmoral, a la Via Augusta de Barcelona, coincidint amb la junta d’accionistes de Renta Corporación, per denunciar les pràctiques especulatives vinculades al seu entramat empresarial. Un petit grup de manifestants ha accedit a l’interior de l’edifici per dirigir-se directament als assistents.
La protesta ha estat protagonitzada principalment per veïns afectats per Second House, empresa controlada per la família Hernández de Cabanyes i vinculada a Renta Corporación, que opera amb el model de “flipping”: compra d’edificis sencers, expulsió de llogaters, reforma i posterior venda a preus inflats.
Entre els casos denunciats hi ha diversos blocs ja organitzats amb el moviment per l’habitatge, com els dels carrers Tapioles, Cortines i Salou, així com finques vinculades a Vivenio, també integrada en l’entramat empresarial. Molts dels veïns afectats es troben en una situació de vulnerabilitat, especialment després de quedar exclosos del decret de pròrrogues del govern espanyol en haver finalitzat els seus contractes abans de la seva aprovació.
Durant l’acció, alguns dels afectats han interpel·lat directament els accionistes a l’interior de l’hotel i han entregat una carta exigint l’obertura d’una negociació per renovar els contractes de lloguer. Denuncien que les empreses implicades han ignorat fins ara les demandes dels llogaters organitzats.
La mobilització ha estat impulsada pel Sindicat de Llogateres, el Grup d’Habitatge de Sants i el Sindicat de Barri del Poble-sec, que reclamen posar fi a aquestes pràctiques i garantir el dret a l’habitatge.