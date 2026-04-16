Presenten a Barcelona El dret dels pobles, una guia sobre lautodeterminació més enllà del marc colonial

L’acte, organitzat per Poble Lliure i Edicions del 1979, tindrà lloc al carrer Elisi, 20, al barri d’Hostafrancs, i comptarà amb la presència de l’autor, que aprofundirà en els principals eixos del llibre.
L’obra aborda els casos en què el dret a l’autodeterminació s’ha aplicat a Europa més enllà del context colonial clàssic. En aquest sentit, Jaile analitza situacions en què aquest dret s’ha invocat davant vulneracions de drets humans o quan la voluntat democràtica expressada per una majoria ha estat ignorada o bloquejada.
Publicat el novembre de 2025, el llibre inclou un pròleg d’Iñaki Gil de San Vicente i epílegs d’Aureli Argemí i Elisenda Paluzie. Amb 205 pàgines i format de 14 × 21 cm, es presenta com una eina d’anàlisi per entendre els límits i les potencialitats del dret a decidir en el context actual.
La presentació s’emmarca en el debat obert sobre l’autodeterminació als Països Catalans i vol contribuir a dotar de marc teòric i exemples pràctics un dels conceptes centrals del pensament polític contemporani.