Presenten a Barcelona El dret dels pobles, una guia sobre lautodeterminació més enllà del marc colonial

L’autor, Nil Jaile i Casademont, exposarà les claus del dret a decidir en un acte a l’Espai Basset

16/04/2026 Política
L’Espai Basset acollirà aquest divendres 24 d’abril a les 19.30 h la presentació del llibre El dret dels pobles. Guia per l’autodeterminació, una obra de Nil Jaile i Casademont que analitza l’evolució i l’aplicació contemporània del dret a l’autodeterminació.

L’acte, organitzat per Poble Lliure i Edicions del 1979, tindrà lloc al carrer Elisi, 20, al barri d’Hostafrancs, i comptarà amb la presència de l’autor, que aprofundirà en els principals eixos del llibre.

L’obra aborda els casos en què el dret a l’autodeterminació s’ha aplicat a Europa més enllà del context colonial clàssic. En aquest sentit, Jaile analitza situacions en què aquest dret s’ha invocat davant vulneracions de drets humans o quan la voluntat democràtica expressada per una majoria ha estat ignorada o bloquejada.

Publicat el novembre de 2025, el llibre inclou un pròleg d’Iñaki Gil de San Vicente i epílegs d’Aureli Argemí i Elisenda Paluzie. Amb 205 pàgines i format de 14 × 21 cm, es presenta com una eina d’anàlisi per entendre els límits i les potencialitats del dret a decidir en el context actual.

La presentació s’emmarca en el debat obert sobre l’autodeterminació als Països Catalans i vol contribuir a dotar de marc teòric i exemples pràctics un dels conceptes centrals del pensament polític contemporani.

Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Mor la històrica militant independentista Blanca Serra i Puig
  2. Sancionen un membre d'Orgull Agents Rurals per haver tallat l'accès a una base militar espanyola
  3. El baix relleu del Tibidabo que recorda la proclamació de la República Catalana torna a reivindicar-se com a símbol de memòria
  4. Presenten a Girona dos llibres sobre Joan Rocamora al Casal Independentista El Forn
  5. El fil que no es pot trencar
  6. Sobre la confrontació
  7. La Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines respon a la denúncia rebuda per l'alcalde de Sant Martí Vell
  8. Palamós acull un acte per debatre una confederació dels Països Catalans amb Antoni Infante
  9. In memoriam Blanca Serra i Puig (1943-2026)
  10. Que la desmemòria no ens agafi
