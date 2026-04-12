Nova mobilització a lEscala contra el parc eòlic marí del golf de Roses

Un centenar de veïns, ecologistes i activistes han protagonitzat aquest matí una acció de protesta a la platja de les Barques de l'Escala (Alt Empordà) contra el parc eòlic marí projectat al golf de Roses. Vestits de negre, els participants han escenificat la mort de peixos i aus per simbolitzar els impactes que, segons denuncien, tindrà el projecte sobre la biodiversitat.
L’acció, organitzada per la plataforma No al Plemcat, s’ha desenvolupat en tres actes amb una posada en escena simbòlica. En una primera part, ambientada amb música de Antonio Vivaldi, diversos participants han representat la riquesa natural del golf de Roses amb globus que evocaven fauna marina. Posteriorment, amb la sardana L’Empordà, dues corrues han simbolitzat la població local afectada pel projecte.
“L’implantació respon als interessos d’unes quantes companyies energètiques; nosaltres defensem un model alternatiu, descentralitzat i que aprofiti zones ja antropitzades”, ha afirmat Marià de Delàs, membre de la plataforma.
El projecte Plataforma de Recerca en Energies Marines de Catalunya (Plemcat), impulsat per la Generalitat, preveu la instal·lació d’un parc eòlic marí experimental al golf de Roses, l’únic punt del litoral català on l’Estat ha autoritzat aquesta possibilitat. Els opositors consideren que es tracta d’un projecte innecessari que pot afectar greument la biodiversitat, així com l’activitat pesquera i agrícola i el paisatge natural de la zona.
La plataforma No al Plemcat agrupa set entitats ecologistes i set ajuntaments de la Costa Brava, entre els quals hi ha municipis com l’Armentera, Sant Mori, Ventalló, Vilaür i l’Escala. Entre les organitzacions implicades hi ha Stop Macro Parc Eòlic Marí, IAEDEN-Salvem l’Empordà i Unió de Pagesos.
Els opositors denuncien que el projecte, dotat amb un pressupost de 80 milions d’euros i amb previsió d’inici d’obres el 2025, respon a interessos de grans consorcis empresarials i alerten que pot obrir la porta a un macro parc eòlic industrial al litoral. En aquest sentit, reclamen alternatives energètiques menys agressives, com la instal·lació en teulades o polígons industrials.
La protesta d’aquest dissabte s’emmarca en una sèrie de mobilitzacions impulsades per la plataforma en els darrers mesos per exigir l’aturada del projecte i reclamar un model energètic més sostenible i arrelat al territori.