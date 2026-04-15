Mollet acull la presentació dEl dret dels pobles, una guia sobre lautodeterminació

L’autor, Nil Jaile i Casademont, presentarà l’obra dimarts vinent al Casal Popular El Tabaran

15/04/2026 Política

El proper dimarts 21 d’abril, el Casal Popular El Tabaran de Mollet del Vallès acollirà la presentació del llibre El dret dels pobles, una obra centrada en el camí cap a l’autodeterminació. L’acte comptarà amb la presència del seu autor, Nil Jaile i Casademont.

El llibre, publicat per Edicions del 1979 i prologat per Elisenda Palauzie, es planteja com una “guia per a l’autodeterminació” que analitza l’estat de la qüestió i els principals reptes per avançar cap a la llibertat nacional. L’obra ofereix una mirada global sobre els processos d’autodeterminació i les eines polítiques i jurídiques per fer-los efectius.

Nil Jaile i Casademont és llicenciat en Sociologia per la Universitat de Barcelona (2006) i en Ciències Polítiques i de l’Administració per la UOC (2012), graduat en Dret per la UdG (2022) i en Psicologia per la UOC (2025). També compta amb màsters en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans (UdG, 2013) i en Prevenció de Riscos Laborals (UOC, 2016). Entre el 2012 i el 2014 va ser becari al Secretariat de les Nacions Unides a Nova York, i actualment gestiona projectes europeus des de la Diputació de Girona vinculats a la transició ecològica, l’especialització territorial i la cooperació transfronterera.

L’acte començarà a les 19 h al Casal Popular El Tabaran (carrer Berenguer III, 162), i inclourà un espai previ per atendre els mitjans de comunicació interessats.

