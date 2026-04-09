Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Cultura Història

El Parlament estudia restituir lescut de Catalunya retirat pel franquisme a petició de la Comissió de la Dignitat

Simbologia
El Parlament estudia restituir lescut de Catalunya retirat pel franquisme a petició de la Comissió de la Dignitat

La Mesa analitza el retorn al seu lloc original d’un símbol expulsat de la cambra durant la dictadura.

09/04/2026 Història
La Mesa del Parlament de Catalunya ha acordat estudiar la viabilitat tècnica per restituir al seu emplaçament original l’escut de Catalunya que va ser retirat pel franquisme, a petició de la Comissió de la Dignitat.

L’entitat ha denunciat que, dècades després de la fi de la dictadura, la restitució completa dels símbols propis de la cambra encara resta pendent. En una carta adreçada al president del Parlament, Josep Rull, recorda que aquest escut presidia des de 1932 el cancell d’entrada a l’edifici, fins que va ser eliminat amb l’ocupació franquista.

Segons la Comissió, la peça va ser posteriorment localitzada però no retornada al seu lloc original, sinó reubicada a la primera planta de l’edifici, damunt d’un ascensor, un emplaçament que qualifica d’“impropi” i que desvirtua el seu valor institucional.

L’entitat defensa que la restitució d’aquest escut és un acte de memòria i de reparació històrica, ja que el franquisme va despullar el Parlament dels seus símbols nacionals. En aquest sentit, subratlla que recuperar-ne la ubicació original suposaria restituir la dignitat institucional de l’edifici.

Amb l’acord de la Mesa, s’han activat els estudis tècnics i patrimonials necessaris per fer possible el trasllat.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid