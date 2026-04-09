L’entitat ha denunciat que, dècades després de la fi de la dictadura, la restitució completa dels símbols propis de la cambra encara resta pendent. En una carta adreçada al president del Parlament, Josep Rull, recorda que aquest escut presidia des de 1932 el cancell d’entrada a l’edifici, fins que va ser eliminat amb l’ocupació franquista.
Segons la Comissió, la peça va ser posteriorment localitzada però no retornada al seu lloc original, sinó reubicada a la primera planta de l’edifici, damunt d’un ascensor, un emplaçament que qualifica d’“impropi” i que desvirtua el seu valor institucional.
L’entitat defensa que la restitució d’aquest escut és un acte de memòria i de reparació històrica, ja que el franquisme va despullar el Parlament dels seus símbols nacionals. En aquest sentit, subratlla que recuperar-ne la ubicació original suposaria restituir la dignitat institucional de l’edifici.
Amb l’acord de la Mesa, s’han activat els estudis tècnics i patrimonials necessaris per fer possible el trasllat.