La Federació Xarxa Vendrellenca denuncia la seva exclusió del Consell Municipal de Turisme del Vendrell

L’entitat critica la manca de transparència i qüestiona un model de participació que considera poc plural i controlat pel govern municipal

02/04/2026 Territori

La Federació Xarxa Vendrellenca ha denunciat la seva exclusió del Consell Municipal de Turisme constituït recentment per l’Ajuntament del Vendrell en una reunió celebrada a l’edifici Tabaris. L’entitat lamenta no haver estat convocada ni haver rebut cap explicació pública sobre els motius d’aquesta decisió.

Segons la federació, la manca de justificació “evidencia una falta de transparència” en un òrgan que, per la seva naturalesa, hauria de garantir la participació i el debat plural sobre el model turístic del municipi.

L’entitat recorda que ja havia advertit prèviament dels dèficits democràtics del reglament que regula el Consell Municipal de Turisme, especialment pel que fa al sistema de designació dels representants del teixit associatiu. En aquest sentit, critica que aquests siguin escollits directament per l’alcaldia, un mecanisme que, al seu parer, limita la pluralitat i la representativitat real de la societat civil.

En el seu moment, la Federació Xarxa Vendrellenca va presentar diverses propostes per modificar aquest reglament amb l’objectiu de fer-lo “més plural, transparent i democràtic”. Tanmateix, aquestes iniciatives no van ser acceptades per l’equip de govern, fet que —segons l’entitat— ha consolidat un model de participació poc obert.

Davant aquesta situació, la federació reitera les crítiques expressades anteriorment i lamenta que el Consell s’hagi constituït sense revisar els criteris de participació ni aclarir quines entitats han estat incloses i per què.

Malgrat l’exclusió, l’entitat assegura que continuarà treballant per defensar un model de municipi “sostenible, participatiu i respectuós amb el territori”, i seguirà aportant propostes en àmbits com el medi ambient, el patrimoni, la mobilitat o la qualitat de vida, tots ells factors clau en la configuració del futur turístic del Vendrell.

