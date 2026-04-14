La CUP Reus impulsa un pla municipal de biblioteques públiques

La CUP de Reus vol blindar l’accés públic i democràtic a la lectura i la cultura. Per això, portarà al ple municipal d’aquest abril un Pla Municipal de Biblioteques que busca ordenar, dimensionar i reforçar la xarxa bibliotecària de la ciutat. La regidora cupaire, Aleida López, destaca la importància d’assegurar aquesta xarxa pública municipal amb celeritat per tal de garantir el dret a la lectura, reduir les desigualtats d’accés a la cultura i ampliar la cohesió comunitària.
La moció proposa elaborar i implementar, en el termini màxim d’un any, un Pla Municipal de Biblioteques que permeti planificar estratègicament el sistema d’acord amb la població actual, el creixement urbà previst i les necessitats socials i educatives. López ha explicat que Reus presenta diversos reptes en l’àmbit bibliotecari, com la manca d’espais públics habilitats per a la lectura, la insuficiència de punts de retorn en alguns barris o la necessitat de reforçar l’accés a materials i suport lingüístic per a població vulnerable i nouvinguda. En aquest context, la CUP considera imprescindible una anàlisi rigorosa de l’estat actual del Servei Municipal de Biblioteques i una avaluació de les desigualtats territorials per desenvolupar aquest Pla Municipal de Biblioteques i poder definir dels equipaments necessaris per garantir l’equitat entre barris i la previsió de l’impacte del creixement demogràfic en el sistema bibliotecari.
La formació destaca la necessitat que el Pla es faci sota criteris polítics i no electoralistes, perquè “tothom hauria d’entendre el paper de la lectura en la formació d’una ciutadania més crítica, informada i activa, i la situa com a motor de ciutat i de reducció de desigualtats”. Actualment, Reus compta amb dos equipaments principals, la Biblioteca Central Xavier Amorós i la Biblioteca Pere Anguera, que actuen com a eixos del sistema bibliotecari. No obstant això, d’acord amb el Mapa de Lectura Pública de Catalunya i l’evolució demogràfica de la ciutat, es detecta una mancança d’entre una i tres biblioteques de proximitat als barris.
La iniciativa s’emmarca en la Llei 4/1993 del Sistema Bibliotecari de Catalunya, que estableix l’obligació de les administracions públiques de garantir una xarxa de lectura pública adequada, així com en els principis del Manifest de la Biblioteca Pública de la UNESCO, que defineix aquests equipaments com a serveis essencials per a la democràcia, la igualtat d’oportunitats i l’accés universal a la informació, l’educació i la cultura, alhora que s’ha fet en coherència de la proposta amb el Pla de Lectura Municipal de Reus 2025-2028, que entén la lectura com una eina de transformació social, de cohesió comunitària i de participació democràtica. Per tot això, des de la CUP assenyalen que no entendrien que el pla no es validés en el plenari municipal.