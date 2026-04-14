La CUP de Reus requereix formar a la Guàrdia Urbana en protecció animal

La CUP de Reus portarà al ple municipal una moció per tal de reforçar la protecció dels animals al municipi mitjançant la formació específica de la Policia Local i la creació de nous protocols d’actuació. Aquesta iniciativa s’impulsa després d’identificar diversos casos en què la Guàrdia Urbana de Reus no ha actuat de forma adequada per garantir el benestar animal, fos per manca d’eines o de formació.
Així doncs, la moció planteja la creació d’una taula de treball amb la Guàrdia Urbana i representants dels grups municipals per elaborar protocols d’actuació, identificar mancances i establir eines que garanteixin una millor gestió dels casos. A més de complementar aquests protocols amb cursos de formació específica que assegurin una actuació adequada, segura i respectuosa amb els drets de totes les parts implicades, inclosos els animals.
Amb l’entrada en vigor de la Llei estatal de protecció dels drets i benestar animal (Llei 7/2023), que suposa un canvi de paradigma en la consideració dels animals, s’aplicava la prohibició del sacrifici de gossos, gats i fures per motius no justificats. En molts casos d’abandonament, pèrdua o maltractament animal, els primers agents a intervenir és la policia local, i per això la CUP considera que per garantir l’efectivitat de la llei és imprescindible que les administracions públiques disposin dels coneixements i eines adequades. La formació proposada inclouria coneixements sobre la normativa vigent, però també aspectes pràctics com el comportament animal, la identificació de símptomes i patologies, els mètodes d’apropament, captura i transport, així com les diferents situacions de tinença o renúncia.