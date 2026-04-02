El Girona FC i Plataforma per la Llengua segellen un acord per reforçar lús del català al club

El conveni estableix diverses línies d’actuació, entre les quals destaca l’elaboració d’una diagnosi sociolingüística als equips de futbol base, amb l’objectiu de disposar de dades que permetin impulsar accions concretes per augmentar l’ús del català entre infants i joves. També es preveu fomentar l’aprenentatge de la llengua entre tècnics i jugadors no catalanoparlants, així com difondre vocabulari sectorial i bones pràctiques lingüístiques dins el club.
Una altra de les apostes clau és reforçar la presència del català en la comunicació del club, especialment a les xarxes socials. En aquest sentit, es vol incentivar que els jugadors —sobretot del primer equip— utilitzin el català en els seus canals, i treballar amb els patrocinadors perquè integrin la llengua en la seva activitat.
Per donar coherència al desplegament d’aquestes mesures, Plataforma per la Llengua assessorarà el club en la creació d’un protocol d’ús lingüístic que garanteixi la presència estructural del català tant en la comunicació interna com externa. L’entitat també oferirà suport en el disseny d’accions formatives i de sensibilització, amb la col·laboració de la Regidoria de Llengua Catalana de l’Ajuntament de Girona i del Consorci per a la Normalització Lingüística.
El president del Girona FC, Delfí Geli, ha assegurat que el conveni reafirma el compromís del club amb el català, “una llengua que forma part de la nostra identitat i del nostre vincle amb el territori”, i ha expressat la voluntat de convertir l’entitat en un referent també en l’àmbit social i cultural.
Per la seva banda, Òscar Escuder ha destacat la importància que clubs de referència s’impliquin en la normalització lingüística: “L’ús normal de la llengua en àmbits com el lleure i l’esport és clau per incrementar-ne l’ús social”.
Un compromís que ja s’aplica en el dia a dia
El Girona ja ha començat a aplicar algunes mesures en aquesta línia. Entre elles, l’ús del català en les cançons que sonen a Montilivi, la traducció dels anglicismes en la comunicació oficial i l’aposta pel català com a llengua principal en els canals del club.
També destaca el cas de l’entrenador Míchel Sánchez, que utilitza habitualment el català en les seves intervencions públiques, esdevenint un exemple d’integració lingüística.
Aquest compromís es va fer visible recentment en el II Simposi Internacional sobre Llengües Minoritzades i Futbol, on el director general del club, Ignasi Mas-Bagà, va defensar el paper del futbol com a espai clau per a la normalització lingüística i va subratllar que el català ja és la llengua principal del Girona tant en l’àmbit intern com en la comunicació oficial.