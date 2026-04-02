Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Cultura Llengua

Català a l'esport
El Girona FC i Plataforma per la Llengua segellen un acord per reforçar lús del català al club

El conveni preveu mesures com l’avaluació sociolingüística al futbol base, formació lingüística per a jugadors i tècnics i més presència del català a les xarxes socials

02/04/2026 Llengua
Plataforma per la Llengua i el Girona FC han signat un conveni de col·laboració per fomentar i normalitzar l’ús del català en tots els àmbits del club gironí. L’acord ha estat rubricat pel president de l’entitat en defensa dels drets lingüístics, Òscar Escuder, i pel president del club, Delfí Geli, a les instal·lacions de Montilivi.

El conveni estableix diverses línies d’actuació, entre les quals destaca l’elaboració d’una diagnosi sociolingüística als equips de futbol base, amb l’objectiu de disposar de dades que permetin impulsar accions concretes per augmentar l’ús del català entre infants i joves. També es preveu fomentar l’aprenentatge de la llengua entre tècnics i jugadors no catalanoparlants, així com difondre vocabulari sectorial i bones pràctiques lingüístiques dins el club.

Una altra de les apostes clau és reforçar la presència del català en la comunicació del club, especialment a les xarxes socials. En aquest sentit, es vol incentivar que els jugadors —sobretot del primer equip— utilitzin el català en els seus canals, i treballar amb els patrocinadors perquè integrin la llengua en la seva activitat.

Per donar coherència al desplegament d’aquestes mesures, Plataforma per la Llengua assessorarà el club en la creació d’un protocol d’ús lingüístic que garanteixi la presència estructural del català tant en la comunicació interna com externa. L’entitat també oferirà suport en el disseny d’accions formatives i de sensibilització, amb la col·laboració de la Regidoria de Llengua Catalana de l’Ajuntament de Girona i del Consorci per a la Normalització Lingüística.

El president del Girona FC, Delfí Geli, ha assegurat que el conveni reafirma el compromís del club amb el català, “una llengua que forma part de la nostra identitat i del nostre vincle amb el territori”, i ha expressat la voluntat de convertir l’entitat en un referent també en l’àmbit social i cultural.

Per la seva banda, Òscar Escuder ha destacat la importància que clubs de referència s’impliquin en la normalització lingüística: “L’ús normal de la llengua en àmbits com el lleure i l’esport és clau per incrementar-ne l’ús social”.

Un compromís que ja s’aplica en el dia a dia

El Girona ja ha començat a aplicar algunes mesures en aquesta línia. Entre elles, l’ús del català en les cançons que sonen a Montilivi, la traducció dels anglicismes en la comunicació oficial i l’aposta pel català com a llengua principal en els canals del club.

També destaca el cas de l’entrenador Míchel Sánchez, que utilitza habitualment el català en les seves intervencions públiques, esdevenint un exemple d’integració lingüística.

Aquest compromís es va fer visible recentment en el II Simposi Internacional sobre Llengües Minoritzades i Futbol, on el director general del club, Ignasi Mas-Bagà, va defensar el paper del futbol com a espai clau per a la normalització lingüística i va subratllar que el català ja és la llengua principal del Girona tant en l’àmbit intern com en la comunicació oficial.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. La Trobada de Dones dels Països Catalans al País Valencià reforça la coordinació feminista i nacional
  2. La policia local de Lloret intimida a una ciutadana que volia penjar una estelada
  3. La revolució pendent reivindica la memòria combativa del PSAN-P i interpel·la el present de lindependentisme
  4. Commemoració del 50è aniversari de lassassinat dOriol Solé Sugranyes en la 91a concentració de Via Laietana 43
  5. El ple de Sant Just rebutja la moció per exigir responsabilitats pels fets de les Festes de Tardor
  6. Les continuïtats de lindependentisme
  7. Baltasar Garzón presidirà la Comissió de la Veritat enmig de crítiques pel seu paper en causes vinculades a denúncies de tortura
  8. El Correllengua i la Franja.
  9. Reivindiquen que el "dia de les bromes" sigui l'1 d'abril
  10. Setmana Santa: el xantatge lingüístic
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid