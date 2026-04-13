Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Cultura Llengua

El Correllengua Agermanat arribarà a la Cerdanya i lAlt Urgell amb un recorregut popular per la llengua

La flama recorrerà diversos municipis els dies 19 i 20 d’abril en una mobilització cultural i esportiva que reivindica el català com a eix de cohesió nacional

13/04/2026 Llengua

El Correllengua Agermanat farà parada a la Cerdanya i l’Alt Urgell els dies 19 i 20 d’abril en el marc d’un recorregut de més de 1.000 quilòmetres pels territoris de parla catalana. La iniciativa, que arrencarà a Prada de Conflent, combina esport i cultura amb l’objectiu de promoure la llengua catalana i reforçar els vincles entre territoris.

El projecte es vertebra a partir de dues flames que recorreran el país en paral·lel i que es transmetran de mà en mà al llarg dels diferents trams. Aquest símbol actuarà com a fil conductor d’una mobilització oberta a la participació popular, amb trams que es podran fer corrent o en bicicleta.

Parades a la Cerdanya amb acte central a Bellver

El dissabte 19 d’abril, la flama arribarà a la Cerdanya procedent de la Catalunya Nord, amb parades a Llívia, Puigcerdà i Bellver de Cerdanya. En aquest darrer municipi s’hi farà un acte de rebuda a les 18 h a la plaça de l’Ajuntament, amb actuacions de cultura popular i un concert del grup Magari. L’endemà, la flama reprendrà el recorregut des de l’escola de Bellver en direcció a l’Alt Urgell.

La Seu d’Urgell acollirà l’acte central

El dilluns 20 d’abril, el Correllengua arribarà a la Seu d’Urgell, on la flama recorrerà diversos carrers amb la participació d’entitats socials i esportives del territori.

L’acte central tindrà lloc a la plaça dels Oms a les 14.15 h, amb un aperitiu popular, actuacions culturals i la lectura del manifest a càrrec d’Isidre Domenjó. També hi participaran entitats d’Andorra, en una mostra de voluntat de connexió entre tots els territoris de parla catalana.

Continuïtat cap a Organyà i Oliana

A la tarda, la flama continuarà el seu recorregut cap a Organyà i Oliana, amb actes de rebuda popular, cercaviles i activitats culturals. L’acte de cloenda inclourà la lectura del manifest a càrrec de la rapsoda Alba Mascarella.

La iniciativa ha comptat amb la implicació de diverses entitats, entre les quals Òmnium Cultural Alt Urgell, i es manté oberta a la participació ciutadana mitjançant inscripció als diferents trams.

Una mobilització amb música pròpia

Amb motiu d’aquesta primera edició, també s’ha creat la cançó Amb el cor, amb la participació d’artistes com Cesk Freixas, La Gossa Sorda o la Companyia Elèctrica Dharma, que acompanya musicalment el recorregut.

 

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Mor la històrica militant independentista Blanca Serra i Puig
  2. Sancionen un membre d'Orgull Agents Rurals per haver tallat l'accès a una base militar espanyola
  3. Les continuïtats de lindependentisme
  4. Presenten a Girona dos llibres sobre Joan Rocamora al Casal Independentista El Forn
  5. Palamós acull un acte per debatre una confederació dels Països Catalans amb Antoni Infante
  6. Sobre la confrontació
  7. Commemoració del 50è aniversari de lassassinat dOriol Solé Sugranyes en la 91a concentració de Via Laietana 43
  8. Que la desmemòria no ens agafi
  9. Meridiana Resisteix convoca un nou vespre de memòria i lluita en record de Guillem Agulló
  10. 33 anys amb Guillem Agulló
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid