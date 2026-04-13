El Correllengua Agermanat arribarà a la Cerdanya i lAlt Urgell amb un recorregut popular per la llengua

El Correllengua Agermanat farà parada a la Cerdanya i l’Alt Urgell els dies 19 i 20 d’abril en el marc d’un recorregut de més de 1.000 quilòmetres pels territoris de parla catalana. La iniciativa, que arrencarà a Prada de Conflent, combina esport i cultura amb l’objectiu de promoure la llengua catalana i reforçar els vincles entre territoris.
El projecte es vertebra a partir de dues flames que recorreran el país en paral·lel i que es transmetran de mà en mà al llarg dels diferents trams. Aquest símbol actuarà com a fil conductor d’una mobilització oberta a la participació popular, amb trams que es podran fer corrent o en bicicleta.
Parades a la Cerdanya amb acte central a Bellver
El dissabte 19 d’abril, la flama arribarà a la Cerdanya procedent de la Catalunya Nord, amb parades a Llívia, Puigcerdà i Bellver de Cerdanya. En aquest darrer municipi s’hi farà un acte de rebuda a les 18 h a la plaça de l’Ajuntament, amb actuacions de cultura popular i un concert del grup Magari. L’endemà, la flama reprendrà el recorregut des de l’escola de Bellver en direcció a l’Alt Urgell.
La Seu d’Urgell acollirà l’acte central
El dilluns 20 d’abril, el Correllengua arribarà a la Seu d’Urgell, on la flama recorrerà diversos carrers amb la participació d’entitats socials i esportives del territori.
L’acte central tindrà lloc a la plaça dels Oms a les 14.15 h, amb un aperitiu popular, actuacions culturals i la lectura del manifest a càrrec d’Isidre Domenjó. També hi participaran entitats d’Andorra, en una mostra de voluntat de connexió entre tots els territoris de parla catalana.
Continuïtat cap a Organyà i Oliana
A la tarda, la flama continuarà el seu recorregut cap a Organyà i Oliana, amb actes de rebuda popular, cercaviles i activitats culturals. L’acte de cloenda inclourà la lectura del manifest a càrrec de la rapsoda Alba Mascarella.
La iniciativa ha comptat amb la implicació de diverses entitats, entre les quals Òmnium Cultural Alt Urgell, i es manté oberta a la participació ciutadana mitjançant inscripció als diferents trams.
Una mobilització amb música pròpia
Amb motiu d’aquesta primera edició, també s’ha creat la cançó Amb el cor, amb la participació d’artistes com Cesk Freixas, La Gossa Sorda o la Companyia Elèctrica Dharma, que acompanya musicalment el recorregut.