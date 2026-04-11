El Col·lectiu de Dones dels Països Catalans recorda Blanca Serra com una valenta defensora de la llengua i la llibertat

El Col·lectiu de Dones dels Països Catalans ha expressat la seva tristesa per la mort de la militant independentista Blanca Serra i Puig, a qui han definit com una “valenta dona defensora dels drets i les llibertats” dels Països Catalans.
En un comunicat, el col·lectiu ha volgut subratllar que Serra no només va treballar pel poble de Catalunya, sinó per “tota la nació catalana”, reivindicant la seva trajectòria en defensa de la llengua i la independència. En aquest sentit, han destacat el seu compromís constant, així com el seu coratge i determinació en la lluita per l’ús social del català.
L’entitat també ha posat en valor la persistència de Serra al llarg dels anys, assegurant que la seva lluita “continuada i persistent” per la independència dels Països Catalans deixa una empremta profunda en el moviment. “Sempre serà present en el nostre dia a dia”, han afirmat.
Finalment, el col·lectiu ha remarcat que el seu llegat perdurarà: “El seu exemple i la seva lluita seran vius sempre entre totes nosaltres”. El comunicat es tanca amb un missatge de comiat: “Descansi en pau”.