Burjassot recorda Guillem Agulló en el 33è aniversari del seu assassinat

Burjassot ha tornat a recordar aquest dissabte Guillem Agulló i Salvador en el 33è aniversari del seu assassinat, amb una jornada d’homenatge que ha aplegat familiars, activistes i representants d’entitats al seu municipi natal.
Sota el lema “33 anys sense tu, 33 anys lluitant per tu”, la commemoració ha posat de manifest la voluntat de mantenir viva la memòria del jove independentista i antifeixista, convertit amb els anys en un símbol de la lluita contra l’extrema dreta als Països Catalans.
La plaça de l’Ajuntament ha estat un dels punts centrals de l’acte, on s’ha fet una ofrena floral en record seu i s’han succeït intervencions que han reivindicat la seva figura com la d’un jove compromès políticament i socialment. Durant la jornada, també s’han pogut escoltar testimonis com el de Betlem Agulló, així com les intervencions de militants històrics i actuals del moviment juvenil, que han recordat què va significar lluitar al seu costat i han posat en relleu la continuïtat del seu llegat.
El jovent d’Arran ha tingut un paper destacat en la convocatòria, reafirmant el compromís de les noves generacions amb la memòria i la lluita de Guillem Agulló. “No t’oblidarem mai i continuarem la teua lluita”, han expressat, tot reivindicant una “terra de tothom” lliure de feixisme.
Els organitzadors han subratllat que la jornada no és només un homenatge, sinó també una eina de conscienciació per alertar sobre les conseqüències de l’odi i la violència política, i per reforçar els valors antifeixistes entre el jovent.
La commemoració també ha tornat a denunciar la resposta judicial al cas. L’Audiència de Castelló va qualificar els fets com una baralla juvenil, sense reconèixer el mòbil polític, i va condemnar l’autor confés de l’assassinat, Pedro Cuevas, a catorze anys de presó, dels quals només en va complir quatre. La resta d’acusats van ser absolts.